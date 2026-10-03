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    കരുതൽ ശേഖരം വിപണിയിലിറക്കാൻ ജി7 രാജ്യങ്ങൾ: എണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്

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    കരുതൽ ശേഖരം വിപണിയിലിറക്കാൻ ജി7 രാജ്യങ്ങൾ: എണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്
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    ന്യൂഡൽഹി: ജി 7 രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ തന്ത്രപ്രധാന കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് 100 ദശലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലും ഡീസലും വിപണിയിലെത്തിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ഗ്യാസോലിൻ വിലകളിൽ വൻ ഇടിവ്. അടുത്ത നാല് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുക. അതേസമയം, ഡോളർ ദുർബലമായതും യു.എസും ഇറാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ സ്തംഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും തുറക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണ വിതരണം പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് എണ്ണവില കൂടുതൽ കൂപ്പുകുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു.

    മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റ് കരിയർ സ്ട്രൈക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെയും 10,000 അധിക സൈനികരെയും യു.എസ് അയക്കുകയാണെന്നും നവംബർ അവസാനത്തോടെ ഇറാനെതിരായ ബോംബാക്രമണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞെന്നുള്ള വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ റിപ്പോർട്ട് എണ്ണവില പൂർണ്ണമായി ഇടിയാതെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ കാരണമായി.

    മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതി17.5 ദശലക്ഷം പ്രതിദിന ബാരലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഇത് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള നിലയുടെ 98 ശതമാനത്തോളമാണ്. എങ്കിലും ഗ്യാസോലിൻ, ഡീസൽ, മറ്റ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ളതിന്റെ 58 ശതമാനം മാത്രമാണ്.

    സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി വർധിക്കുന്നതിന്‍റെ സൂചനകളും വില കുറയാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ സൗദിയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതി 5.28 ദശലക്ഷം ബിപിഡിയായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ തകരാറിലായ ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് പൈപ്പ്‌ലൈനിന്‍റെ 7 ദശലക്ഷം ബി.പി.ഡി ശേഷിയിൽ 3.5 ദശലക്ഷം ബി..പി.ഡി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി സൗദി അറേബ്യ തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ആഗസ്റ്റിൽ സൗദിയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉത്പാദനം 6.238 ദശലക്ഷം ബി.പി.ഡിയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് 1990ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്.

    ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന്‍റെ നിയന്ത്രണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ യു.എസും ഇറാനും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിലാണ്. ഇറാൻ വിപ്ലവ ഗാർഡ് നേതാക്കൾ സമാധാന ചർച്ചകളെ തടസപ്പെടുത്തുന്നതായി യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി റൂബിയോ പറഞ്ഞു. ഉപരോധങ്ങളും യു.എസ് ഉപരോധവും നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സ്വതന്ത്ര നാവിഗേഷൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് പെസെഷ്കിയാനും വ്യക്തമാക്കി.

    യെമനിലെ ചെങ്കടൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഹൂതി വിമതർ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണത്തിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാസമാദ്യം ബാബ്-അൽ-മന്ദേബ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള രണ്ട് ദ്വീപുകൾ ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്തു. നേരത്തെ പെരിം ദ്വീപും ചെങ്കടലിലെ മൊഖ തുറമുഖ നഗരവും കൈയടക്കിയതിനെ തുടർന്നാണിത്. ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതിനുശേഷം, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി എണ്ണ കയറ്റുമതിക്കായി സൗദി അറേബ്യ പ്രധാനമായും ചെങ്കടലിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഹൂതികളുമായുള്ള സംഘർഷം മൂലം ഈ വഴിയുള്ള ഗതാഗതവും തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

    ഉയർന്ന എണ്ണവിലയും പരിമിതമായ വിതരണവും കാരണം ഈ വർഷം ആഗോള എണ്ണ ആവശ്യകതയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാകുമെന്ന് സെപ്റ്റംബർ 11ന് ഇന്റർനാഷനൽ എനർജി ഏജൻസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യു.എസ്-ഇറാൻ യുദ്ധം കാരണം വിതരണം തടസപ്പെട്ടതിനാൽ, ഈ വർഷത്തെ ആഗോള എണ്ണ കമ്മി മുൻ മാസത്തെ 1.3 ദശലക്ഷം ബി.പി.ഡിയിൽ നിന്ന് 1.7 ദശലക്ഷം ബി.പി.ഡിയായി ഐ.ഇ.എ ഉയർത്തി. വിപണിയിൽ എണ്ണയുടെ മിച്ചം തിരിച്ചെത്തുന്നത് 2027 വരെ നീളുമെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Crude Oil Prices Tumble as G7 Nations Release reserves
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