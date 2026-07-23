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    Market
    Posted On
    date_range 23 July 2026 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 10:32 AM IST

    ക്രൂഡ് ഓയിൽ നൂറെത്തുമോ? ബ്രെന്‍റിന് 96 ഡോളർ കടന്നു

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    ക്രൂഡ് ഓയിൽ നൂറെത്തുമോ? ബ്രെന്‍റിന് 96 ഡോളർ കടന്നു
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    ന്യൂഡൽഹി: ബ്രെൻ്റ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് 2.20 ശതമാനം ഉയർന്ന് 96.14 ഡോളറിലും, ഡബ്ല്യു.ടി.ഐ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് 1.75 ശതമാനം ഉയർന്ന് 88.35 ഡോളറിലുമെത്തി. മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്‌സ്ചേഞ്ചിൽ വ്യാപാരത്തിന്‍റെ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ ആഗസ്റ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മുൻ ക്ലോസിങ് വിലയായ 8410 രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 1.81 ശതമാനം ഉയർന്ന് 8562 രൂപയിലും, സെപ്റ്റംബർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മുൻ ക്ലോസിങ് വിലയായ 8139 രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 1.33 ശതമാനം ഉയർന്ന് 8247 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്.

    സൗദി അറേബ്യയുടെ രണ്ട് എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ ആക്രമണം ചെങ്കടൽ പാതയിലൂടെയുള്ള സൗദി ക്രൂഡ് കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന സൗദി കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'എൻസെലിയ' എന്ന കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാവുകയും കപ്പലിന്‍റെ മുൻഭാഗത്ത് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാണെന്നും, കപ്പലിനെയും ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമാക്കാനും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ആവശ്യമായ നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുനൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും കരാറുകളുടെയും ലംഘനമാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

    ജൂലൈ 17-ൽ അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ യു.എസിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശേഖരം വർധിച്ചതായി യുഎസ് എനർജി ഇൻഫർമേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇ.ഐ.എ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജൂലൈ 17ൽ യു.എസിലെ വാണിജ്യ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശേഖരം 2 ദശലക്ഷം ബാരൽ വർധിച്ചു. 411.7 ദശലക്ഷം ബാരലുള്ള യുഎസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശേഖരം ഈ സമയത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ശരാശരിയേക്കാൾ ഏകദേശം 6 ശതമാനം താഴെയാണ്.

    മൊത്തത്തിലുള്ള മോട്ടോർ ഗ്യാസോലിൻ ശേഖരം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയേക്കാൾ 0.8 ദശലക്ഷം ബാരൽ വർധിച്ചു, ഇത് ഈ വർഷത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ശരാശരിയേക്കാൾ 7 ശതമാനം കുറവാണ്. ഡിസ്റ്റിലേറ്റ് ഇന്ധന ശേഖരം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 1.4 ദശലക്ഷം ബാരൽ വർധിച്ചു, ഇത് അഞ്ച് വർഷത്തെ ശരാശരിയേക്കാൾ ഏകദേശം 10 ശതമാനം താഴെയാണ്.

    കഴിഞ്ഞ നാല് ആഴ്ചകളിൽ യു.എസിൽ ആകെ വിതരണം ചെയ്ത പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രതിദിനം ശരാശരി 20.4 ദശലക്ഷം ബാരലായിരുന്നു, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1 ശതമാനം കുറവാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല് ആഴ്ചകളിൽ മോട്ടോർ ഗ്യാസോലിൻ വിതരണം പ്രതിദിനം ശരാശരി 8.9 ദശലക്ഷം ബാരലായിരുന്നു, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1.4 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല് ആഴ്ചകളിൽ ഡിസ്റ്റിലേറ്റ് ഇന്ധന വിതരണം പ്രതിദിനം ശരാശരി 3.7 ദശലക്ഷം ബാരലായിരുന്നു, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2.2 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സമാനമായ നാല് ആഴ്ചകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജെറ്റ് ഫ്യുവൽ വിതരണത്തിൽ 9.1 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായി.

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    TAGS:crude oilBusiness NewsMarket newsBrent Crude
    News Summary - crude oil price hike
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