പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 105 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 105 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും മൂലം വിതരണം തടസപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കെ വ്യാഴാഴ്ച എണ്ണവിലയിൽ 1 ഡോളറിലധികം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി ഇന്ധന ഗതാഗതച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള യു.എസ് ശ്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇടിവ്.
ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ 1.50 ഡോളർ (1.41%) ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 104.55 ഡോളറിലും, യു.എസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (WTI) ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ 1.02 ഡോളർ (1.07%) ഇടിഞ്ഞ് 94.07 ഡോളറിലും എത്തി. ഇരു ബെഞ്ച്മാർക്കുകളും മുൻ സെഷനിൽ നേടിയ ലാഭം ഇതോടെ തിരിച്ചുനൽകി.
സൗദി അരാംകോയുടെ ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെ ഹൂതികൾ ആക്രമണം നടത്തുകയും എണ്ണവില വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിടാൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുകയാണെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച ഡബ്ല്യു.ടി.ഐ വില മൂന്നാഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയിരുന്നു.
തങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള യു.എസ് ഉപരോധത്തിനും കഴിഞ്ഞ മാസം ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും മറുപടിയായി ആക്രമണം ശക്തമാക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി ഈ ജലപാതക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംഘർഷം കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ചരക്കുകൂലി സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് റഷ്യ, ഇറാൻ, വെനസ്വേല തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണ കടത്തുന്ന ‘ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്’ കപ്പലുകൾക്ക് മേലുള്ള ഉപരോധം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആലോചിച്ചുവരികയാണ്.
അതേസമയം, റഷ്യയിൽ നിന്നും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നുമുള്ള ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനം എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നത് തടയാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിൽ റഷ്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദനം പ്രതിദിനം 65,000 ബാരൽ വർധിച്ച് 8.43 ദശലക്ഷം ബാരലിലെത്തി. എങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിദിനം 870,000 ബാരൽ കുറവാണെന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
എണ്ണവില എങ്ങോട്ട്?
സംഘർഷം ഒടുവിൽ എങ്ങോട്ട് കലാശിക്കുമെന്ന അനിശ്ചിതത്വം വിപണികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കയായി തുടരുന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ അന്തിമ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജെ.പി മോർഗൻ അനലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, സാമ്പത്തിക അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കുന്നത് യു.എസ് ഭരണകൂടം ഒഴിവാക്കുമെന്നാണ് ബാങ്ക് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഏഴ് മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം, വ്യക്തമായൊരു പിന്മാറ്റ തന്ത്രമില്ലാതെ ഈ അതിർവരമ്പുകളിൽ പലതും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിതരണ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീഷണി എണ്ണവില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്ന സാധ്യത വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായാൽ എണ്ണവില ബാരലിന് 120 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നേക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ എണ്ണ കയറ്റുമതി സാധാരണ നിലയിലായാൽ വില 80 ഡോളറിലേക്ക് താഴുമെന്നും ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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