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    Market
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 10:53 AM IST

    ആഗോള ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇടിഞ്ഞു; ബ്രെന്‍റ് ക്രൂഡ് 87 ഡോളറിന് സമീപം

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    ആഗോള ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇടിഞ്ഞു; ബ്രെന്‍റ് ക്രൂഡ് 87 ഡോളറിന് സമീപം
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    ന്യൂഡൽഹി: വ്യാഴാഴ്ച ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 1 ഡോളറിലധികം ഇടിഞ്ഞു. ബ്രെന്‍റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് 1.29 ഡോളർ (1.5%) ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 87.69 ഡോളറിലെത്തി. അതേസമയം, യു.എസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (WTI) ക്രൂഡ് 1.30 ഡോളർ (1.6%) കുറഞ്ഞ് 81.97 ഡോളറിലായി.

    ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

    നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധി: തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാത വീണ്ടും തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുരോഗതികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യു.എസിന് ഈ പാതയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇരുവിഭാഗവും കടുപ്പിച്ച നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിനാൽ യു.എസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്.

    വിതരണത്തിലെ കുറവ്: യു.എസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനാൽ ഈ പാദത്തിൽ ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ പ്രതിദിനം 1.8 ദശലക്ഷം ബാരലിന്‍റെ വിതരണ കുറവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ ഏജൻസി (IEA) അറിയിച്ചു. ഈ കണക്ക് ഏജൻസിയുടെ മുൻ പ്രവചനത്തേക്കാളും ഇരട്ടിയാണ്.

    കപ്പൽ ആക്രമണങ്ങൾ: ചൊവ്വാഴ്ച ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലും ബാബ് എൽ-മാൻഡബ് കടലിടുക്കിലും കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പ്രധാന എണ്ണ-വാതക കയറ്റുമതി മാർഗങ്ങളാണ് ഈ ജലപാതകൾ.

    മറ്റ് സംഘർഷങ്ങൾ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധവും, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷവും, തുറമുഖങ്ങൾക്കും റിഫൈനറികൾക്കും നേരെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ആക്രമണങ്ങളും ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

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    TAGS:Business NewsCrude Oil PriceBrent CrudeMiddle East Crisis
    News Summary - crude oil price fall
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