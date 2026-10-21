ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 110 ഡോളർ കടന്നു; ആഗോള വിപണിയിൽ ആശങ്ക

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 110 ഡോളർ കടന്നു; ആഗോള വിപണിയിൽ ആശങ്കtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുടനീളം സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ബുധനാഴ്ച ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു. നിലവിൽ ഒരു ബാരലിന് 110 ഡോളറിന് മുകളിലാണ് വില. മേഖലയിലെ കപ്പലുകൾക്കും ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ എണ്ണ വിതരണത്തിൽ തടസം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് വില വർധനവിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് 1.4 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 110.40 ഡോളറായി. യു.എസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (ഡബ്ല്യൂ.ടി.ഐ) ക്രൂഡ് 1.4 ശതമാനം ഉയർന്ന് 99.20 ഡോളറായും വർധിച്ചു.
മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവിയും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച എണ്ണവില താഴ്ന്നിരുന്നു. ബ്രെന്റ് ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ച് മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കായ 111.99 ഡോളറിൽ എത്തിയ ശേഷം 0.69 ശതമാനം താഴ്ന്ന് 108.79 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന നവംബർ ഡബ്ല്യൂ.ടി.ഐ ക്രൂഡ് 1.8 ശതമാനം താഴ്ന്ന് ബാരലിന് 101.79 ഡോളറിലുമെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ചർച്ച പുരോഗതിയൊന്നുമില്ലാതെ അവസാനിച്ചതോടെ എണ്ണ വില വീണ്ടും കൂടുകയായിരുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കടലിടുക്കിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു സൂപ്പർടാങ്കർ കടൽ ഖനിയിൽ ഇടിച്ച് തീപിടിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെ വിപണിയിലെ ആശങ്ക രൂക്ഷമായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 18 കപ്പൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി ഷിപ്പിങ് ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനമായ കെപ്ലർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം, ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന് പുറത്തേക്കും കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം വ്യാപിച്ചതായാണ് വിവരം. ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് ഓഫ് ഒമാൻ വരെയുള്ള കപ്പലുകളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഇത് എണ്ണ കയറ്റുമതിയെയും കപ്പലിൽ നിന്ന് കപ്പലിലേക്ക് എണ്ണ മാറ്റുന്നതിനെയും ബാധിക്കും. സൗദി അരാംകോയുടെ യാൻബു, ഷൈബ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ, റിയാദ്, അബഹ വിമാനത്താവളങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹൂതികൾ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും എണ്ണ വിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
മേഖലയിലെ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ എണ്ണ വിതരണ ആശങ്കകൾ രൂക്ഷമാക്കും. സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണയ്ക്ക് ബാരലിന് 120 ഡോളർ വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം നയതന്ത്ര പുരോഗതി ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിലെ സമ്മർദ്ദം കുറച്ചേക്കും.