    കോ​സ്‌​പെ​റ്റ് സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ൾ ഒ​മാ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ

    അ​ൽ സീ​ബ് ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്മെ​ന്റ് (സാ​ർ​ക്കോ) ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​ക വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ
    കോ​സ്‌​പെ​റ്റ് സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ൾ ഒ​മാ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ച് ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ കോ​സ്‌​പെ​റ്റ് ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ലോ​ഞ്ച് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ സീ​ബ് ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്മെ​ന്റ് (സാ​ർ​കോ) എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി​യെ കോ​സ്‌​പെ​റ്റ് സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​ക വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ കോ​സ്‌​പെ​റ്റി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ച് ശ്രേ​ണി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി വ​ള​ർ​ത്തി​യ അ​നു​ഭ​വ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യും ഉ​ള്ള സാ​ർ​ക്കോ​യാ​ണ് കോ​സ്‌​പെ​റ്റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​യെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച കോ​സ്‌​പെ​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യ​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ൺ​സ്യു​മ​ർ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, വാ​ച്ചു​ക​ൾ, ലൈ​ഫ്‌​സ്റ്റൈ​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​മു​ഖ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രും റീ​ട്ടെ​യി​ല​റു​മാ​യ സാ​ർ​ക്കോ​ക്ക് ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം റീ​ട്ടെ​യി​ൽ-​സ​ർ​വി​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കാ​ണു​ള്ള​ത്. ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി വി​പ​ണി ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു. കോ​സ്‌​പെ​റ്റു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി, വി​പ​ണ​നം, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം, വി​ൽ​പ​നാ​ന​ന്ത​ര സേ​വ​നം, ബ്രാ​ൻ​ഡ് വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​ക്ക് സാ​ർ​ക്കോ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    “കോ​സ്‌​പെ​റ്റ് സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ൾ ഒ​മാ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഏ​ക വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ലും അ​ഭി​മാ​ന​മു​​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച സാ​ർ​ക്കോ സി.​ഇ.​ഒ സ​ഞ്ജീ​വ് ആ​വ​സ്തി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ന​ത്തെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും ഫി​റ്റ്ന​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കോ​സ്‌​പെ​റ്റി​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന ശ്രേ​ണി. ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ന​വീ​ന ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന സാ​ർ​ക്കോ​യു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​സ്‌​പെ​റ്റ് സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ൾ സാ​ർ​ക്കോ​യു​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ, രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തും.

