വെളിച്ചെണ്ണ വില താഴോട്ട്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1500 രൂപ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: അ​ടു​ക്ക​ള​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്ന് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ വി​ല താ​ഴു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ക്വി​ന്റ​ലി​ന് 1500 രൂ​പ​യാ​ണ് ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് താ​ഴ്ന്ന​ത്. ഇ​രു​നൂ​റും മു​ന്നൂ​റും രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ കൂ​ടു​ക​യും കു​റ​യു​ക​യും​ചെ​യ്ത വി​ല നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് 1500 രൂ​പ താ​ഴ്ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ വി​ല ക്വി​ന്റ​ലി​ന് 39,000 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി. ലി​റ്റ​റി​ന് 390 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 375 രൂ​പ​യാ​യാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ​ത്.​ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ല ക്വി​ന്റ​ലി​ന് 44,000 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​കൊ​ണ്ട് കൊ​പ്ര ക്വി​ന്റ​ലി​ന് 7000 രൂ​പ​യോ​ള​മാ​ണ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കൊ​പ്ര​യു​ടെ വി​ല 20,500 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി. കൊ​പ്ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടും വാ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് വി​ല കു​ത്ത​നെ കു​​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണം.​ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​കാ​ല​ത്ത് കൂ​ടി​യ വി​ല​ക്ക് കൊ​പ്ര സം​ഭ​രി​ച്ച വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ മി​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​ണു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട് ലോ​ബി​യു​ടെ പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​പ്പും ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യു​മാ​ണ് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ വി​ല കു​തി​പ്പി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​ത്.

    വി​ല കു​റ​യു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ, പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ച്ച വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യും കൊ​പ്ര​യും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. പൊ​തു​വി​പ​ണി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ലെ പു​തി​യ കൊ​പ്ര വ​ര​വു​മാ​ണ് വി​ല കു​റ​യാ​നു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണം. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ണ​ത്തി​ന് സ​പ്ലൈ​കോ വ​ഴി ര​ണ്ട് ലി​റ്റ​ർ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ൽ ന​ൽ​കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Coconut OilcoconutMarket newsLatest News
