വെളിച്ചെണ്ണ വില കുതിക്കുന്നു, വിപണി നിറഞ്ഞ്​ വ്യാജൻ

cancel വെളിച്ചെണ്ണ വില വൻതോതിൽ ഉയർന്നതോടെ വിപണിയിൽ വ്യാജനും നിറയുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനിടെ കിലോക്ക്​ 200 രൂപയിലധികം വർധിച്ചതോടെയാണ്​ ആരോഗ്യത്തിനു​വരെ ഹാനികരമായ വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണകൾ കളം നിറഞ്ഞത്. സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാൾ ലിറ്ററിന്​ 30 മുതൽ 50 രൂപ വരെ കുറവിലാണ്​ ഇവ വിൽക്കുന്നത്​. സർക്കാർ സംരംഭമായ കേര ഫെഡിന്‍റെ ‘കേര’ ബ്രാൻഡിന് സമാനമായ പേരും പാക്കിങ്ങുമായി നിരവധി ബ്രാൻഡ്​ വെളിച്ചെണ്ണകൾ വിപണിയിലുണ്ട്​. പ്രമുഖ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ വരെ ഇവ വിൽക്കുന്നു​. പക്ഷെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പിന്‍റെ പരിശോധന നാമമാത്രമാണ്​. പതിവ്​ പരിശോധനകൾ മാത്രമാണ്​ നടക്കുന്നതെന്ന്​ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ‘മാധ്യമ’ത്തോട്​ പറഞ്ഞു. കേരഫെഡിന്‍റെ ​‘കേര’ വെളിച്ചെണ്ണയെന്ന്​ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം 62 ബ്രാൻഡുകൾ സംസ്ഥാനത്ത്​ വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ കേരഫെഡ്​ ചെയർമാൻ വി. ചാമുണ്ണി, വൈസ്​ ചെയർമാൻ കെ. ശ്രീധരൻ എന്നിവർ നേരത്തേ വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച്​ പരാതി നൽകിയിട്ടും വ്യാജന്​ കുറവൊന്നുമില്ല. വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണ സംബന്ധിച്ച്​ അധികൃതർക്ക്​ പരാതി നൽകിയിരുന്നതായി വി. ചാമുണ്ണി ‘മാധ്യമ’ത്തോട്​ പറഞ്ഞു. വിലക്കുറവുള്ളതിനാൽ പലരും വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്​ വാങ്ങുന്നത്​. തേങ്ങക്ക്​ ക്ഷാമം​; ഓരോ ആഴ്​ചയിലും വില വർധന ഒരു വർഷം മുമ്പ്​ 150-170 രൂപക്ക്​ ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇ​പ്പോൾ 360-390 രൂപയാണ്​ വില. വർധന ഇരട്ടിയിലധികം!. കേരളത്തിൽ തേങ്ങ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതും കൊപ്ര കിട്ടാനില്ലാത്തതുമാണ്​ വില വർധനക്ക്​ കാരണമെന്ന്​ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. ഇറക്കുമതിയും കുറഞ്ഞു. മലേഷ്യയിൽനിന്നും ശ്രീലങ്കയിൽനിന്നും ചൈന വൻതോതിൽ തേങ്ങയും വെളിച്ചെണ്ണയും വാങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതി കുറയുകയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വില ഉയരുകയും ചെയ്തതായും പ്രമുഖ വെളിച്ചെണ്ണ മിൽ ഉൽപാദകർ പറയുന്നു. കേരളത്തിൽനിന്ന്​ കൊപ്ര കിട്ടാനില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന്​ കേരഫെഡും വ്യക്​തമാക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കർഷകരിൽനിന്നു​തന്നെ തേങ്ങയും കൊപ്രയും സമാഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന്​ കേരഫെഡ് ചെയർമാൻ വി. ചാമുണ്ണി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും കർഷകരുടെയും യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ട്​. വില വർധനയുടെ ഗുണം കർഷകർക്കു ലഭ്യമാക്കാനാണ്​ ശ്രമം. നിലവിൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നാണ്​ വൻതോതിൽ കൊപ്രയും വെളിച്ചെണ്ണയും കേരളത്തിലെത്തുന്നത്​. മിക്കവാറും മില്ലുകളെല്ലാം കേരളത്തിൽനിന്ന്​ തമിഴ്​നാട്ടിലേക്കും കർണാടകയിലേക്കും പ്രവർത്തനം മാറ്റിയതായി പ്രമുഖ വെളിച്ചെണ്ണ ബ്രാൻഡ്​ ഉടമ ‘മാധ്യമ’​ത്തോട്​ പറഞ്ഞു. ഇവർ കേരളത്തിൽനിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന​ ​​തേങ്ങ സമാഹരിച്ച്​ തമിഴ്​നാട്ടിലും കർണാടകയിലും കൊണ്ടുപോയി വെളിച്ചെണ്ണയാക്കി കൊണ്ടുവരുകയാണ്​. കൂലി കുറവും ചിരട്ട അടക്കം വിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും മൂലമാണ്​ പ്രവർത്തന മേഖല മാറ്റിയതെന്നും അ​ദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി. തൃശൂരിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ക്വിന്‍റലിന്​ 35,000 രൂപയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മൊത്ത വില. കൊപ്ര ക്വിൻറലിന്​ 22,600 രൂപ. തേങ്ങ കിലോക്ക്​ 71 രൂപക്ക്​ മുകളിലാണ്​. ചിരട്ട കിലോ വില 30 രൂപ കടന്നു. കോഴിക്കോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണക്ക് 36,100 ഉം കൊ​പ്ര രാ​ജ​പ്പൂ​രിന് 25,500ഉം ആണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വില. വ്യാജൻ ആരോഗ്യത്തിന്​ ഭീഷണി പാം കെർണൽ ഓയിൽ, പാരഫിൻ ഓയിൽ, ശ്രീലങ്കയിൽനിന്ന്​ വരുന്ന തേങ്ങപ്പിണ്ണാക്ക്​ ലായകം തുടങ്ങിയവയാണ്​ വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണ നിർമിക്കാൻ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്​. പെട്രോളിയം ഉൽപന്നമായ പാരഫിൻ ഓയിൽ ​ആരോഗ്യത്തിന്​ ഭീഷണിയുയർത്തുന്നതാണ്​. ലിറ്ററിന്​ 150 രൂപ വിലയുള്ള പാം കെർണൽ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്​. സർക്കാറിന്‍റെ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിൽ വരെ ഈ വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണകൾ ഇടംപിടിച്ച സംഭവവുമുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത്​ ഇടുക്കിയിലെ ചില ആദിവാസി കുടിലുകളിൽ വിതരണംചെയ്ത ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളിൽ കേരഫെഡിന്‍റെ ‘കേര’ വെളിച്ചെണ്ണയോട്​ സാദൃശ്യം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ കേര ശക്​തി, കേര സമൃദ്ധി എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. Show Full Article

