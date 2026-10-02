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    സി.എൻ.ജി വില ഉയരുന്നു; അന്ന് 24.50 രൂപകുറവ്, ഇന്ന് ഡീസലിനെ മറികടന്നു; ആശ്രയിച്ചവർക്ക്​ ഇരുട്ടടി

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    സി.എൻ.ജി വില ഉയരുന്നു; അന്ന് 24.50 രൂപകുറവ്, ഇന്ന് ഡീസലിനെ മറികടന്നു; ആശ്രയിച്ചവർക്ക്​ ഇരുട്ടടി
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    കൊച്ചി: പെ​​ട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധനവിൽനിന്ന്​ ആശ്വാസം തേടി സി.എൻ.ജിയെ ആശ്രയിച്ചവർക്ക്​ ഇരുട്ടടി. വളരെ വേഗത്തിൽ ഉയരുന്ന സി.എൻ.ജി വില ​ഡീസലിനെയും മറികടന്നു. കൊച്ചിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഡീസൽ ലിറ്ററിന്​ 102.45 രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരുകിലോ സി.എൻ.ജിക്ക്​ 102.50 രൂപയായിരുന്നു. പെട്രോളിന്​ 113.53 രൂപയും.

    ഡീസൽ വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടേറെ വാഹന ഉടമകൾ സി.എൻ.ജിയിലേക്ക്​ മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അപ്രതീക്ഷിത വിലക്കയറ്റം ഇവർക്ക്​ തിരിച്ചടിയായി. അസംസ്കൃത എണ്ണ വില വർധിച്ചതാണ്​ സി.എൻ.ജി വില ഉയരാൻ കാരണമായി പറയുന്നത്​.

    എട്ടു​ വർഷം മുമ്പ്​ ഡീസൽ ലിറ്ററിന്​ 71 രൂപയായിരുന്നപ്പോൾ സി.എൻ.ജി കിലോക്ക്​ 46.50 രൂപ നൽകിയാൽ മതിയായിരുന്നു. 24.50 രൂപ കുറവ്. വിലയിലെ ഈ വലിയ അന്തരം ഒട്ടേറെ പേരെ പിന്നീട്​ സി.എൻ.ജി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്ക്​ ആകർഷിച്ചു. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ജില്ലകൾക്കനുസരിച്ചും സി.എൻ.ജി വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട്​.

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    News Summary - CNG price overtakes diesel, once cheaper by Rs 24.50
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