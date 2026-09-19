അമേരിക്ക ഇന്ത്യ വ്യാപാര ബന്ധത്തിനിടയിലെ തീരുവ യുദ്ധങ്ങൾ; നാൾവഴികൾ ഇങ്ങനെ

അമേരിക്ക ഇന്ത്യ വ്യാപാര ബന്ധത്തിനിടയിലെ തീരുവ യുദ്ധങ്ങൾ; നാൾവഴികൾ ഇങ്ങനെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിമറിയുന്നതിനിടെ, 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇന്ത്യയും യു.എസും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിൽ നികുതി സംബന്ധമായ വലിയ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ 100 ശതമാനം വരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്താൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അധികാരം നൽകുന്ന നിയമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒപ്പുവെച്ചതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ നടപടി.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ 2025 മുതൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന നികുതി നടപടികളുടെ പൂർണ നാൾവഴി:
2025 ഏപ്രിൽ 2: ഈ തീയതിയെ 'ലിബറേഷൻ ഡേ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ ട്രംപ് വ്യാപകമായ ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ 10% ബേസ്ലൈൻ താരിഫും 16% റെസിപ്രോക്കൽ താരിഫും ചേർത്ത് ആകെ നിരക്ക് 26% ആയിരുന്നു. ഈ തീയതിക്ക് മുൻപ് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയിലെ (ഡബ്ള്യു.ടി.ഒ) അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറക്കുമതി തീരുവയായ എം.എഫ്.എൻ നിരക്കുകൾ മാത്രമാണ് ചുമത്തിയിരുന്നത്.
2025 ഏപ്രിൽ 9: ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമത്തിയ 16% റെസിപ്രോക്കൽ താരിഫ് 2025 ജൂലൈ 9 വരെ (90 ദിവസത്തേക്ക്) യു.എസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ 10% ബേസ്ലൈൻ നികുതി തുടർന്നു.
2025 ജൂലൈ 31: ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങൾക്ക് മേൽ 25% തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇത് 2025 ഓഗസ്റ്റ് 7-ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 9:30 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 2025 ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെ 10% അധിക തീരുവ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
2025 ഓഗസ്റ്റ് 6: ന്യൂഡൽഹി റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷാ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങൾക്ക് മേൽ 25% അധിക തീരുവ യു.എസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെറിയ ഇളവുകൾ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴികെ, ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള മൊത്തം തീരുവ 50% ആയി ഉയർന്നു.
2025 ഓഗസ്റ്റ് 27: യു.എസ് വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 50% അധിക തീരുവ നേരിട്ടു. ഇതിൽ 25% റെസിപ്രോക്കൽ താരിഫും, ബാക്കി 25% റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താരിഫുമായിരുന്നു.
2026 ഫെബ്രുവരി 2: ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള റെസിപ്രോക്കൽ തീരുവ 25 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി വാഷിംഗ്ടൺ കുറയ്ക്കുന്ന വ്യാപാര കരാറിന് ഇന്ത്യയും യു.എസും ധാരണയായി. എന്നാൽ ഈ 18% നികുതി ഒരിക്കലും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നില്ല.
2026 ഫെബ്രുവരി 6: ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട ചട്ടക്കൂടിൽ ധാരണയായതായി ഇന്ത്യയും യു.എസും സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. ഇടക്കാല കരാർ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വിധേയമായി കരാർ പ്രകാരം യു.എസ് 18% റെസിപ്രോക്കൽ തീരുവ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കി.
2026 ഫെബ്രുവരി 7: റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 25% അധിക തീരുവ യു.എസ് പിൻവലിച്ചു.
2026 ഫെബ്രുവരി 20: റെസിപ്രോക്കൽ താരിഫ് സംവിധാനം യു.എസ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. അന്നുമുതൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എം.എഫ്.എൻ തീരുവ മാത്രമാണ് ബാധകമായത്.
2026 ഫെബ്രുവരി 24: ഇന്ത്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തി 10% പുതിയ ആഗോള താരിഫ് വ്യവസ്ഥ യു.എസ് നടപ്പിലാക്കി. ഇതോടെ ബാധകമായ എം.എഫ്.എൻ തീരുവകൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങൾക്ക് 10% തീരുവ നേരിടേണ്ടി വന്നു. 150 ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു ഈ നടപടി.
2026 ജൂലൈ 24: ആഗോള താരിഫിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. അതേസമയം തന്നെ, 'നിർബന്ധിത തൊഴിൽ' സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സെക്ഷൻ 301 പ്രകാരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ യു.എസ് 10% അധിക തീരുവ ചുമത്തി. ആഗോള താരിഫ് എന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള താരിഫ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇതിന്റെ പേരും നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനവും മാറി. ബാധകമായ ഭൂരിഭാഗം കയറ്റുമതികൾക്കുമുള്ള ഫലപ്രദമായ നിരക്ക് എം.എഫ്.എൻ തീരുവയും ഒപ്പം 10 ശതമാനവുമായി തുടർന്നു. യു.എസ് ട്രേഡ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള 10% സെക്ഷൻ 301 നിരക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2026 സെപ്റ്റംബർ 18: റഷ്യയിൽ നിന്നും ഇറാനിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് (ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെ) മേൽ 100% വരെ തീരുവ ചുമത്താൻ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരം നൽകുന്ന 'ലിൻഡ്സെ ഒ. ഗ്രഹാം സാംഗ്ഷനിംഗ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്ടിൽ' ട്രംപ് ഒപ്പുവെച്ചു. ഈ നിയമം ട്രംപിന് പുതിയ താരിഫ് അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ ഉടനടി പുതിയ 100% തീരുവ ചുമത്തുന്നില്ല.
നിലവിലെ അവസ്ഥ
ചില പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതികൾക്ക്, ബാധകമായ എം.എഫ്.എൻ തീരുവകൾക്ക് പുറമെ നിലവിൽ 10% സെക്ഷൻ 301 തീരുവ ബാധകമാണ്. ഇതുകൂടാതെ പ്രത്യേക മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുവകളുമുണ്ട്. സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ 232 പ്രകാരം 50% തീരുവ ചുമത്താം; കൂടാതെ ചില ഡെറിവേറ്റീവ് മെറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, മരുന്നുകൾ, ഊർജ്ജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയെ ഇളവുകൾ പ്രകാരം സെക്ഷൻ 301 തീരുവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഷർട്ടിന് യു.എസിൽ 5% എം.എഫ്.എൻ തീരുവയാണെങ്കിൽ, നിലവിൽ ചുമത്തപ്പെടുന്ന മൊത്തം തീരുവ 5% എം.എഫ്.എൻ നിരക്കും അധികമായുള്ള 10% സെക്ഷൻ 301 നിരക്കും ചേർത്ത് 15% ആയിരിക്കും.
2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പുകയുന്ന തീരുവ തർക്കങ്ങളിൽ, റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങലിനെതിരെയുള്ള പിഴയും യു.എസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധിന്യായവും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ നാടകീയ വഴിത്തിരിവുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ സംഭവിച്ചത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എം.എഫ്.എൻ നിരക്കിനൊപ്പം സെക്ഷൻ 301 പ്രകാരമുള്ള 10 ശതമാനം അധിക തീരുവ മാത്രമാണ് ബാധകമായിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന മുൻനിര രാജ്യങ്ങൾക്ക് 100% വരെ നികുതി ചുമത്താൻ പ്രസിഡന്റിന് വിവേചനാധികാരം നൽകുന്ന പുതിയ ഉപരോധ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ ഭാവിയിൽ വ്യാപാര രംഗത്ത് കൂടുതൽ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, ഉടനടി പുതിയ തീരുവകൾ ചുമത്തപ്പെടാത്തതും പ്രസിഡന്റിന് ഇളവുകൾ അനുവദിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളതും, സ്വന്തം ഊർജ്ജ സുരക്ഷയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് നയതന്ത്രതലത്തിൽ പുതിയ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.
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