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    സെപ്റ്റംബറിൽ സിമന്‍റ് വില ചാക്ക് ഒന്നിന് കൂടിയത് 7 രൂപ; ഒക്ടോബറിൽ 5 മുതൽ 20 രൂപ വരെ വർധിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന

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    സെപ്റ്റംബറിൽ സിമന്‍റ് വില ചാക്ക് ഒന്നിന് കൂടിയത് 7 രൂപ; ഒക്ടോബറിൽ 5 മുതൽ 20 രൂപ വരെ വർധിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന
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    ന്യൂഡൽഹി: ഒക്ടോബറിൽ മിക്ക വിപണികളിലും സിമന്‍റ് കമ്പനികൾ ചാക്ക് ഒന്നിന് 5 മുതൽ 20 രൂപ വരെ വീണ്ടും വില വർധനയുണ്ടായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സിമന്‍റ് വില സെപ്റ്റംബറിൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള ശരാശരി ട്രേഡ് വില ചാക്ക് ഒന്നിന് 7 രൂപ വർധിച്ച് 356 രൂപയിലെത്തി.

    സെപ്റ്റംബറിൽ ട്രേഡ്, നോൺ-ട്രേഡ് വിഭാഗങ്ങളിൽ സിമന്‍റ് വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്ക വിപണികളിലും നോൺ-ട്രേഡ് വിലകളിലാണ് കൂടുതൽ വർധനവ് ഉണ്ടായത്. പാദ വർഷാവസാനത്തിലെ ടാർഗറ്റുകൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഡീലർമാർ പഴയ വിലക്ക് തന്നെ വിൽപ്പന തുടർന്നിരുന്നതിനാൽ കമ്പനികളുടെ ഉയർന്ന ബില്ലിങ് നിരക്കുകൾ പല വിപണികളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പൂർണമായി ബാധകമായിരുന്നില്ല.

    ചാക്ക് ഒന്നിന് 11 രൂപ വർധനവോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. പശ്ചിമ ഇന്ത്യ 9 രൂപ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. മധ്യ, കിഴക്കൻ, ഉത്തരേന്ത്യ മേഖലകളിൽ ചാക്ക് ഒന്നിന് 5 രൂപ വീതമാണ് വില കൂടിയത്. 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ (Q2FY27) ഡിമാൻഡ് മാന്ദ്യം സാധാരണ സീസണൽ പ്രവണതയേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു. പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ പല വിപണികളിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടു. ജൂലൈ-ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വിവിധ വിപണികളിൽ ഡിമാൻഡ് പരിമിതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, സെപ്റ്റംബറിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രാദേശിക ട്രെൻഡുകളാണ് കണ്ടത്. ചില വിപണികളിൽ ശക്തമായ മഴ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചപ്പോൾ, മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ മഴ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായി.

    സെപ്റ്റംബറിലെ തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടായിട്ടും, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റിലെ കുറഞ്ഞ വില സെപ്റ്റംബറിലെ നേട്ടത്തെ സ്വാധീനിച്ചതിനാൽ 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ അഖിലേന്ത്യാ ശരാശരി ട്രേഡ് വില ചാക്ക് ഒന്നിന് 351 രൂപയായിരുന്നു (മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1 രൂപ കുറവ്). ഒക്ടോബറിലെ വിലവർധനവിന്റെ വിജയം ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ പുനരുജ്ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനെയും, ഉയർന്ന വില അംഗീകരിക്കാൻ ഡീലർമാർ തയ്യാറാണോ എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

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    News Summary - cement price hike
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