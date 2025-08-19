Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightഓണക്കിറ്റിലേക്ക്​...
    Market
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:06 AM IST

    ഓണക്കിറ്റിലേക്ക്​ കാപെക്സി​ന്‍റെ 7.8 ടൺ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ഓണക്കിറ്റിലേക്ക്​ കാപെക്സി​ന്‍റെ 7.8 ടൺ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്​
    cancel

    കൊ​ല്ലം: സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഓ​ണ​ക്കി​റ്റി​ലേ​ക്കാ​യി 7.8 ട​ൺ ക​ശു​വ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ്​ സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി കാ​പെ​ക്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം. ​ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള​ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 14 ഓ​ടെ 1.56 ല​ക്ഷം പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഓ​ണം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ക​ശു​വ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പി​ന് അ​ധി​ക ഡി​സ്ക‌ൗ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​രു ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടും ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്പെ​ഷ​ൽ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടും ല​ഭി​ക്കും. കാ​പെ​ക്സ‌് പു​തു​താ​യി അ​ഞ്ച്​ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​മാ​സം വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ക്കും. കാ​ഷ്യു ബ​ട്ട​ർ, കാ​ഷ്യു പൗ​ഡ​ർ, ക​ശു​മാ​ങ്ങ സി​റ​പ്പ്, ക​ശു​മാ​ങ്ങ ജാം, ​ക​ശു​മാ​ങ്ങ അ​ച്ചാ​ർ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ​വ. 2,000 രൂ​പ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് അ​ട​ച്ച് യോ​ഗ്യ​രാ​യ ആ​ർ​ക്കും ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി എ​ടു​ക്കാം. സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും.

    കാ​പെ​ക്‌​സി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ 10 ക​ശു​വ​ണ്ടി സം​സ്ക​ര​ണ ഫാ​ക്‌​ട​റി​ക​ളും ഒ​രു പാ​ക്കി​ങ് സെ​ന്റ​റു​മു​ണ്ട്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 56.71 കോ​ടി​യാ​ണ് വി​റ്റു​വ​ര​വ്. നി​ല​വി​ൽ 260 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ട്. ഒ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്‍റെ തോ​ത്​ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:capexOnam kit
    News Summary - Capex's 7.8 tons of cashew nuts to provide with Onam kit
    Similar News
    Next Story
    X