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    Market
    Posted On
    date_range 16 July 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 7:30 AM IST

    1.27 ലക്ഷം കോടിയുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ 2.0ന് അനുമതി

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    1.27 ലക്ഷം കോടിയുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ 2.0ന് അനുമതി
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും നി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 1.27 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സെ​മി​കോ​ൺ 2.0-ന് ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ആ​റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഈ ​തു​ക വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

    അ​വ താ​ഴെ: സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​റു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​സം​സ്‌​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണ-​വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്രി​സി​ഷ​ൻ മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് വ്യ​വ​സാ​യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​നും ചി​പ്പു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സി​ലി​ക്ക​ൺ ഫാ​ബു​ക​ൾ, കോ​മ്പൗ​ണ്ട് സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ഫാ​ബു​ക​ൾ, ഡി​സ്‌​ക്രീ​റ്റ് കം​പോ​ണ​ന്റ് ഫാ​ബു​ക​ൾ, ഡി​സ്‌​പ്ലേ ഫാ​ബു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഫാ​ബു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും. എ.​ടി.​എം.​പി / ഒ.​എ​സ്.​എ.​ടി യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ​ദ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ലോ​കം ഇ​ന്ത്യ​യെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ ​വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ ഗ​വേ​ഷ​ണ-​വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ധു​നി​ക​മാ​യ നോ​ഡു​ക​ളും മ​റ്റ് നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഇ.​ഡി.​എ ടൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ചി​പ്പ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും.

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 62,500 കോ​ടി

    62,500 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് (എം.​പി.​എം.​എ​സ്) കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 2.25 മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും.

    പ​ദ്ധ​തി കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ത്തം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഏ​ക​ദേ​ശം 39,00,000 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ. പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 60,000 നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    ദേ​ശീ​യ യൂ​റി​യ നി​ക്ഷേ​പന​യ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം

    ദേ​ശീ​യ യൂ​റി​യ നി​ക്ഷേ​പ ന​യ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ സ​മി​തി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. രാ​ജ്യ​ത്ത് വാ​ത​ക അ​ധി​ഷ്ഠി​ത യൂ​റി​യ നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യൂ​റി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​ന​യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കും.

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    TAGS:digital indiasemiconductorchip manufacturingSemiconductor Manufacturing
    News Summary - Cabinet Approves ₹1.27 Lakh Crore Semiconductor 2.0 Plan
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