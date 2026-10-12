റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ ഊർജ മേഖലയിലെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനം: ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില 104 ഡോളറിനടുത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണം വർധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളും റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വെടിനിർത്തലും വിതരണ ആശങ്കകൾക്ക് ആശ്വാസം പകർനതോടെ തിങ്കളാഴ്ച ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ ബാരലിന് 104 ഡോളറിന് താഴേക്ക് പോയി. 1.4% കുറഞ്ഞ് ബാരലിന് 103.35 ഡോളറിലാണുള്ളത്.
എന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതും ഹുർമുസിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന പുതിയ ആക്രമണങ്ങളും വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പരസ്പരം ഊർജ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ റഷ്യയും യുക്രെയ്നും സമ്മതിച്ചതായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച റഷ്യയുമായുള്ള ഡീസൽ വിതരണ കരാറിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണിത്. എന്നാൽ കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. റഷ്യ ഇതുവരെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിതരണ ആശങ്കകൾ കുറഞ്ഞെങ്കിലും, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അപകടസാധ്യതകൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയെ താങ്ങിനിർത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്. റിയാദിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 300ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച നടന്ന മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിന് ശേഷവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി സൗദി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഹൂതികൾക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കൊപ്പം ചേരുന്ന കാര്യം യു.എസ് പരിഗണിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇത് പ്രാദേശിക സംഘർഷം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
ഇറാൻ, യു.എസ്, ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം, ഹുർമുസ് വഴിയുള്ള എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഈ ആശങ്കകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതിയിൽ കണ്ട വീണ്ടെടുക്കലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും എണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിവ് പരിമിതപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഐസയാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടായ വിതരണ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി തന്ത്രപ്രധാനമായ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് 4 ദശലക്ഷം ബാരൽ വരെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അടിയന്തരമായി കൈമാറുന്നതിന് യു.എസ് ഊർജ വകുപ്പ് അംഗീകാരം നൽകി.
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