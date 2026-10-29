ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്ന് തന്നെ; ഒക്ടോബറിൽ ഉയർന്നത് 17 ശതമാനത്തിലധികം

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്ന് തന്നെ; ഒക്ടോബറിൽ ഉയർന്നത് 17 ശതമാനത്തിലധികംtext_fields
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്ന നിലയിൽ. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 114 ഡോളറിന് മുകളിൽ തുടരുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച ഉയർന്ന രാജ്യാന്തര ബെഞ്ച്മാർക്കായ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന്റെ വില വ്യാഴാഴ്ച നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ബാരലിന് 114 ഡോളറിനു മുകളിൽ തുടരുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 114.30 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. മുൻദിവസത്തെ ക്ലോസിങ് വിലയായ 115.32 ഡോളറിൽനിന്ന് 0.8 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണിത്. ഒക്ടോബറിൽ ഇതുവരെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില 17 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി വിവരങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം, സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളും തുടരുകയാണ്. ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ വിജയിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയിലെ റാസ് തനൂറ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലക്കുനേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതും വിപണിയിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചു.
ആഗോള എണ്ണവിതരണത്തിലെ നിർണായക പാതയായ ഹർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽഗതാഗതവും വിപണി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായാൽ എണ്ണവില വീണ്ടും ഉയരാനിടയുണ്ട്. മറുവശത്ത്, ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയും സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാകുകയും ചെയ്താൽ വിലയിലെ സമ്മർദം കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.