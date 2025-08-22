Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ക​ത്തി​ക്ക​യ​റി ബി​രി​യാ​ണി അ​രി​യും വെ​ളി​െ​ച്ച​ണ്ണ​യും

    ഗാ​ർ​ഹി​ക, കാ​റ്റ​റി​ങ്, ഹോ​ട്ട​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി
    ക​ത്തി​ക്ക​യ​റി ബി​രി​യാ​ണി അ​രി​യും വെ​ളി​െ​ച്ച​ണ്ണ​യും
    ക​ൽ​പ​റ്റ: കാ​റ്റ​റി​ങ്, ഹോ​ട്ട​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ബി​രി​യാ​ണി അ​രി വി​ല കു​തി​ച്ചു​യു​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പു​വ​രെ കി​ലോ 110 മു​ത​ൽ 140 രൂ​പ​ക്ക് വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ബി​രി​യാ​ണി അ​രി​യു​ടെ വി​ല ഇ​ര​ട്ടി​യോ​ളം ആ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​യ​ത്. ബി​രി​യാ​ണി​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ക​യ​മ അ​രി​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ കി​ലോ​ക്ക് 210 രൂ​പ​യാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വി​ല. കെ.​ടി.​എ​സി​ന് 220 ആ​യി. 110 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ട്രി​പ്ൾ മാ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന് 230 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൽ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ് വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന് 230 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​ക്കും വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ൽ​പം താ​ഴേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ലി​റ്റ​റി​ന് 460 രൂ​പ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഈ​യാ​ഴ്ച 380 മു​ത​ൽ 400 വ​രെ​യാ​യി. എ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് 250 രൂ​പ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​ക്ക് 400 രൂ​പ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തേ​ങ്ങ​യു​ടെ വി​ല​യി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​ത് ചെ​റി​യ ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. കി​ലോ​ക്ക് 80 രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വി​ല.

    അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന ഹോ​ട്ട​ൽ, കാ​റ്റ​റി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​രെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ​യും കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​രി​യു​ടെ വി​ല വ​ർ​ധ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ ബി​രി​യാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റു ചി​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളാ​ക​ട്ടെ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. പ​ല കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ വി​ല വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​കാ​തെ ഇ​പ്പോ​ൾ ബി​രി​യാ​ണി ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ 20 മു​ത​ൽ 30 രൂ​പ വ​രെ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​യ​റ്റു​മ​തി വ​ർ​ധി​ച്ച​തും കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ലാ​യും ബി​രി​യാ​ണി അ​രി​യെ​ത്തു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം കാ​ര​ണ​മാ​യു​ണ്ടാ​യ കൃ​ഷി നാ​ശ​വും ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​ണ് വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്കു​റ​വാ​ണ് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​ക്ക് വ​ൻ തോ​തി​ൽ വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ പ​ല​രും സ​ൺ​ഫ്ല​വ​ർ ഓ​യി​ലി​നെ​യും പാ​മോ​യി​ലി​നെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ല്യാ​ണം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ച​ട​ങ്ങു​ക​ളെ ബി​രി​യാ​ണി അ​രി​യു​ടെ​യും തേ​ങ്ങ​യു​ടെ​യും വെ​ളി​ച്ച​ണ്ണ​യു​ടെ​യും വി​ല വ​ർ​ധ​ന ബാ​ധി​ച്ചു.

