    8 Nov 2025 1:53 PM IST
    8 Nov 2025 1:53 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ്വ​ല്ല​റി അ​റേ​ബ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​വം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ

    29 വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ്വ​ല്ല​റി അ​റേ​ബ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​വം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ
    മ​നാ​മ: കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, ജ്വ​ല്ല​റി അ​റേ​ബ്യ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും അ​റേ​ബ്യ​ൻ പെ​ർ​ഫ്യൂം എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും ന​വം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഈ ​ആ​ഡം​ബ​ര റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഇ​വ​ന്റി​ന്റെ 33ാം പ​തി​പ്പും, അ​റേ​ബ്യ​ൻ പെ​ർ​ഫ്യൂം എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്റെ മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ന്റി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ‘ഇ​ൻ​ഫോ​ർ​മ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും സേ​വ​ന ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​റ് പ്ര​ത്യേ​ക ഹാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 700ല​ധി​കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​ക്സി​ബി​റ്റ​ർ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. 51,000ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ അ​വ​ശ്യ ഇ​വ​ന്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ന​വീ​ക​രി​ച്ച മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ഹാ​ളു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ്, പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് മാ​പ് ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​റി, ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള​വ ബു​ക്ക്‌​മാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ആ​പ്പി​ലു​ണ്ട്. നൂ​ത​ന​ത്വം, ആ​ഡം​ബ​രം, ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച റീ​ട്ടെ​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

