സമുദ്രോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ കർണാടകക്ക് കുതിപ്പ്

സമുദ്രോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ കർണാടകക്ക് കുതിപ്പ്text_fields
മംഗളൂരു: കർണാടകയുടെ സമുദ്രോൽപന്ന കയറ്റുമതി 2025-26ൽ കുത്തനെ വർധിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പറയുന്നു. കയറ്റുമതി മൂല്യം 56.1 ശതമാനം വർധിച്ച് 5371.85 കോടി രൂപയായി, 2024-25 ൽ ഇത് 3440.57 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ദേശീയ വളർച്ചാ നിരക്കായ 18.4 ശതമാനത്തേക്കാൾ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് കർണാടക. 2024-25 ലെ ആറാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
2025-26 ൽ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 73,890.46 കോടി രൂപയിലെത്തി, മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 62,408.45 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഇത് വർധിച്ചു. കയറ്റുമതി അളവും 16.1 ശതമാനം വർധിച്ച് 16.98 ലക്ഷം ടണ്ണിൽ നിന്ന് 19.72 ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർന്നു.
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിക്കാരെന്ന സ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിലനിർത്തി. കയറ്റുമതിയിൽ 11.9 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി 23,765.11 കോടി രൂപയായി. കേരളം 8466.77 കോടി രൂപയുടെ സമുദ്രോൽപന്ന കയറ്റുമതിയിലൂടെ 22 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി, അതേസമയം തമിഴ്നാട് 7660.48 കോടി രൂപയുടെ സമുദ്രോൽപന്ന കയറ്റുമതി നടത്തി-മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 8.9 ശതമാനം വർധന. താരതമ്യേന ചെറിയ കയറ്റുമതിക്കാരാണെങ്കിലും തെലങ്കാന 715.02 കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതി രേഖപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ 16.2 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന സമുദ്രോൽപന്ന കയറ്റുമതി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശതമാനം വളർച്ച കർണാടക രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കയറ്റുമതി അളവ് 2024-25 ൽ 2,42,143 ടണ്ണിൽ നിന്ന് 2025-26 ൽ 3,37,239 ടണ്ണായി വർധിച്ചു, ഇത് 39.3 ശതമാനം കുത്തനെയുള്ള വർധനവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
2021-22 ൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി 1,20,427 ടൺ ആയിരുന്നു, അതിന്റെ മൂല്യം 1,962.19 കോടി രൂപയായും. 2022-23 ൽ കയറ്റുമതി 4,737.23 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 3,12,347 ടണ്ണായിരുന്നു. 2023-24 ൽ കയറ്റുമതി അളവ് നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞ് 3,01,183 ടണ്ണായി. അതേസമയം കയറ്റുമതി മൂല്യം ഏതാണ്ട് മാറ്റമില്ലാതെ 4,785.05 കോടി രൂപയായി തുടർന്നു.
2024-25 ൽ കയറ്റുമതി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു, എന്നാൽ 2025-26 ൽ കയറ്റുമതി അളവിലും വരുമാനത്തിലും പുരോഗതിയോടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയതലത്തിൽ, 2025-26 കാലയളവിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാന സമുദ്രോത്പന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി, ശീതീകരിച്ച ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതിയിൽ ആധിപത്യം തുടരുന്നു. ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതി 7.42 ലക്ഷം ടണ്ണിൽ നിന്ന് 7.93 ലക്ഷം ടണ്ണായി വർധിച്ചപ്പോൾ, കയറ്റുമതി മൂല്യം 13.2 ശതമാനം വർധിച്ച് 43,334.25 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 49,037.93 കോടി രൂപയായി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register