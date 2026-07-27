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    Business
    Posted On
    date_range 27 July 2026 11:37 PM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 11:37 PM IST

    ഓണക്കോടിക്കൊപ്പം രണ്ടുകോടിയുടെ സമ്മാനങ്ങളുമായി കല്യാൺ സിൽക്സ്

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    ഓണക്കോടിക്കൊപ്പം രണ്ടുകോടിയുടെ സമ്മാനങ്ങളുമായി കല്യാൺ സിൽക്സ്
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    ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഓ​ണം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സ്. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സി​ൽ​ക്ക് സാ​രി ഷോ​റൂം ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സ് ജൂ​ലൈ 29 മു​ത​ൽ മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25 വ​രെ സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ര​ണ്ടു​കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. ബ​മ്പ​ർ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ഒ​രു വി​ജ​യി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ക 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    20 ടൊ​യോ​ട്ട ഗ്ലാ​ൻ​സ കാ​റു​ക​ൾ, 28 ഹോ​ണ്ട ആ​ക്ടി​വ സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ, 28 ഗോ​ദ്റെ​ജ് എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ണ​റു​ക​ൾ, 28 ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ കോം​ബോ പാ​യ്ക്ക്, ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ലെ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും സ​മ്മാ​ന​മു​ണ്ട്.

    ആ​ഴ്ച​തോ​റും അ​ഞ്ചു​പേ​ർ​ക്ക് ടൊ​യോ​ട്ട ഗ്ലാ​ൻ​സ കാ​റു​ക​ൾ, ദി​വ​സേ​ന ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഹോ​ണ്ട ആ​ക്ടി​വ സ്കൂ​ട്ട​ർ, ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഗോ​ദ്റെ​ജ് എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ണ​ർ, ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ കോം​ബോ പാ​യ്ക്ക് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം. ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സി​ലെ ഓ​രോ 2000 രൂ​പ​യു​ടെ പ​ർ​ച്ചേ​സി​നൊ​പ്പ​വും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ല്യാ​ൺ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ഓ​രോ 1000 രൂ​പ​യു​ടെ പ​ർ​ച്ചേ​സി​നൊ​പ്പ​വും സ​മ്മാ​ന കൂ​പ്പ​ൺ നേ​ടാം. ആ​ഴ്ച​തോ​റും ന​റു​ക്കെ​ടു​ക്കും. “എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സി​ന്റെ ഓ​ണ​ക്കാ​ല ഓ​ഫ​ർ. സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും മൂ​ല്യ​ത്തി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​തി​യ ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​ക്കൊ​പ്പം ര​ണ്ടു കോ​ടി​യും എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്”- ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​എ​സ്. പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:shoppingKalyan SilksOnam OffersOnam.Kozhikode
    News Summary - Kalyan Silks Announces 'Onakkodiyoppam Rendu Kodiyum' Campaign with Rs 2 Crore Worth of Prizes for Onam
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