Madhyamam
    Business
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 6:26 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 6:26 AM IST

    ജിയോയും എയർടെലും വീണ്ടും നിരക്ക്​ വർധനക്ക്​

    കൊ​ച്ചി: സ്വ​കാ​ര്യ ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യ റി​ല​യ​ൻ​സ്​ ജി​യോ​യും ഭാ​ര​തി എ​യ​ർ​ടെ​ലും അ​ടു​ത്ത നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന. ഈ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ന്​ മു​മ്പ്​ ര​ണ്ട്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളും നി​ര​ക്ക്​ കൂ​ട്ടി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ടെ​ലി​കോം മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​​പ്പോ​ഴും 4ജി ​സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ല്ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ നീ​ങ്ങു​ന്ന വോ​ഡ​ഫോ​ൺ ഐ​ഡി​യ​യും (വി​ഐ) നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നി​ട​യി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജൂ​​ലൈ​യി​ൽ എ​യ​ർ​ടെ​ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യം നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്. പി​​ന്നാ​ലെ ജി​യോ​യും വി​ഐ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. 27 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ കൂ​ട്ടി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ധ​ന 12 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ഏ​താ​നും മാ​സം വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ട്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളും അ​തെ​ല്ലാം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു.

    അ​ന്ന്​ ജി​യോ​യും എ​യ​ർ​ടെ​ലും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​ർ നി​ര​ക്ക്​ കൂ​ട്ടാ​ത്ത ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​നെ​യാ​ണ്​ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ത്. 2024 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ 86.8 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​ന്​ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത്​ 91.8 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ 4ജി​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ വേ​ഗ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത ഡേ​റ്റ​യു​മാ​യി ഇ​ഴ​യു​ന്ന ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​നെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പി​ന്നീ​ട്​ ക​ണ്ട​ത്. വ​രി​ക്കാ​രു​ടെ​ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക്​ ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​നെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​ശ്നം വി​ഐ​യും നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​രു ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ (ആ​വ​റേ​ജ്​ റ​വ​ന്യൂ പെ​ർ യൂ​സ​ർ) കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ​ടെ​ലാ​ണ്​ മു​ന്നി​ൽ. ജി​യോ പി​ന്നാ​ലെ​യു​ണ്ട്. ര​ണ്ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും 5ജി​യി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്. ഇ​നി നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ പോ​കാ​നി​ട​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ര​ണ്ട്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം 4ജി ​ട​വ​റു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഡ​ൽ​ഹി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​താ​നും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 5ജി ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ജി​യോ​യും എ​യ​ർ​ടെ​ലും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:Reliance JioAIRTELtelecom companiesRecharge planhiking
