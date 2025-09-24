Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Business
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:50 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    4800 കോ​ടി റി​യാ​ൽ ക​ട​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ വ്യാ​പാ​രം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ബി​സി​ന​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര വി​നി​മ​യം 4800 കോ​ടി റി​യാ​ൽ ക​വി​ഞ്ഞെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി. ഖ​ത്ത​റും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ൽ വ്യാ​പാ​ര-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 48 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്നും അ​ഹ്ബാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ബി​സി​ന​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ന​ട​ത്തി​യ യോ​​ഗ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പി.​എ​ച്ച്.​ഡി.​സി.​സി.​ഐ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ​ഞ്ജ​യ് ബെ​സ്വാ​ളി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വു​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ, ഖ​ത്ത​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വാ​ണി​ജ്യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ടു​ത്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ല​ഭ്യ​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ അ​ഹ്ബാ​ബി ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    വ്യാ​പാ​ര -സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ഞ്ജ​യ് ബെ​സ്വാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വാ​ണി​ജ്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​നും ഖ​ത്ത​രി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ ച​ർ​ച്ച​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​ൻ ഖ​ത്ത​രി നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ബെ​സ്വാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    ഊ​ർ​ജം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗ​താ​ഗ​തം, സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി​ക​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ന​വീ​ക​ര​ണം, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, കൃ​ഷി, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ​സ്, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജം, ഫി​ൻ​ടെ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ത​ര​ണ​വും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ അ​റ്റാ​ഷെ ദീ​പ​ക് പ​ണ്ടി​ർ, നി​ര​വ​ധി ഖ​ത്ത​രി ബി​സി​ന​സു​കാ​രും അ​വ​രു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടി ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് വ്യാ​പാ​ര​ത്തോ​തെ​ന്നും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​ഖ​ത്ത​ർ സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചേം​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

