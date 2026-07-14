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    Business
    Posted On
    date_range 14 July 2026 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 11:33 PM IST

    മൗണ്ട് റിഡ്ജ് ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം

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    https://www.madhyamam.com/tags/inauguration
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    മലപ്പുറം:മൗണ്ട് റിഡ്ജ് ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ജൂലയ് 12 ന് മഞ്ചേരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലയുടെ വികസന വളർച്ച അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചേനങ്ങാടൻ നുവൈസിനെ പോലെയുള്ളവർ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    വിവാഹങ്ങൾ, കോർപ്പറേറ്റ് പരിപാടികൾ, എക്സിബിഷനുകൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരുക്കിയ മൗണ്ട് റിഡ്ജ് ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍, മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലി കുട്ടി (ഇന്‍റെസ്ട്രീസ്, കൊമേഴ്സ്‌ IT & AI), എം.എല്‍.എ. അഡ്വക്കറ്റ് എം റഹ്‌മതുള്ള, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, നിരവധി അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഇവന്റ് വേദി ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിർമ്മിച്ച മൗണ്ട് റിഡ്ജ് ഇന്റർനാഷണലിൽ ആധുനിക, വിശാലമായ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളുകൾ, അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ, വിശാലമായ പാർക്കിംഗ്, മികച്ച ആതിഥേയ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവിസ്മരണീയമാക്കുന്ന അനുഭവം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

    ഈ സംരംഭത്തിന് പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയ എല്ലാവർക്കും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും മാനേജ്മെന്റ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിലെ വിവാഹങ്ങൾക്കും കോർപ്പറേറ്റ് പരിപാടികൾക്കും സാമൂഹിക ചടങ്ങുകൾക്കും ഏറ്റവും മികച്ച വേദികളിലൊന്നായി മൗണ്ട് റിഡ്ജ് ഇന്റർനാഷണൽ മാറുന്നതിനൊപ്പം, പ്രദേശത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും ഈ സംരംഭം സഹായകരമാകുമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:inaugurationInternational Convention Center
    News Summary - Inauguration of the Mount Ridge International Convention Center
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