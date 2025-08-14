Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightഉയർന്ന പി.എഫ്​ പെൻഷൻ;...
    Business
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 8:08 AM IST

    ഉയർന്ന പി.എഫ്​ പെൻഷൻ; അപേക്ഷകൾ നിരസിച്ച നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉയർന്ന പി.എഫ്​ പെൻഷൻ; അപേക്ഷകൾ നിരസിച്ച നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​യ​ർ ഓ​പ്ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​ര​സി​ച്ച ന​ട​പ​ടി നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. എ​സ്.​ബി.​ഐ.​ഒ.​എ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​ബാ​ബു ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    ആ​ലു​വ ജി.​ടി.​എ​ൻ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ജൂ​ഡ്​ സേ​വ്യ​റി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി​യി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ജോ​യ​ന്‍റ്​ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ഇ​തേ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ എ​സ്.​ബി.​ഐ.​ഒ.​എ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ എം​​പ്ലോ​യീ​സ്​ പ്രോ​വി​ഡ​ന്റ് ഫ​ണ്ട്​ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ത​ള്ളി​യ​ത്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ വേ​ത​ന​ത്തി​ന്​ ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി അ​ർ​ഹ​മാ​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ര​സി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ പ്ര​കാ​രം, ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ കേ​സു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:High court orderEPFO PensionKerala NewsPF pensioners
    News Summary - High PF pension; High Court orders review of rejection of applications
    Similar News
    Next Story
    X