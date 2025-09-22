Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightജി.എസ്​.ടി ഇളവ്;...
    Business
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 6:59 AM IST

    ജി.എസ്​.ടി ഇളവ്; ആശ്വാസ പ്രതീക്ഷ, പക്ഷേ ‘വില’യിലെത്താൻ കടമ്പ

    text_fields
    bookmark_border
    നി​കു​തി​യി​ള​വി​​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ഗു​ണ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്​ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ശ്ര​മം​​
    Representation Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന വി​ല​യേ​റ്റ കാ​ല​ത്ത്​ ആ​ശ്വാ​സം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചും ഒ​പ്പം ആ​ശ​ങ്ക​യോ​ടെ​യു​മാ​ണ്​ കേ​ര​ളം ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ര​ക്കി​ള​വി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 450ല​ധി​കം ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ നി​ര​ക്കു​മാ​റ്റം നി​ല​വി​ൽ​വ​രി​ക. 28 ശ​ത​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നി​കു​തി 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​റ​യു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​നും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി ഇ​ള​വു​ക​ൾ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​​​​​മ്പോ​ഴും വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടോ എ​ന്ന​ത്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ജി.​എ​സ്.​ടി കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​പ്പോ​ഴും കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. നി​ര​ക്ക്‌ കു​റ​ച്ച​തി​ന്‌ ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വ്‌ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്‌ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്ന ഒ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​വും ഇ​നി​യും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ജി.​എ​സ്.​ടി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‌ മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. നി​കു​തി​യി​ള​വി​​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ഗു​ണ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്​ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത ഇ​തി​നോ​ട​കം ക​ണ്ട്​ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​. സി​മ​ന്‍റി​ന്​ നി​ല​വി​ൽ 28 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ നി​കു​തി. പ​രി​ഷ്കാ​ര​​ത്തോ​ടെ ഇ​ത്​ 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു ചാ​ക്കി​ന്​ 30 രൂ​പ വി​ല കു​റ​യ​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്​ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ട്​ സി​മ​ന്‍റ്​ ചാ​ക്ക്​ ഒ​ന്നി​ന്​ 30 മു​ത​ൽ 35 വ​​രെ വി​ല കൂ​ട്ടാ​നാ​ണ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ നീ​ക്കം. ഫ​ല​ത്തി​ൽ നി​കു​തി​യി​ള​വി​ന്‍റെ ഗു​ണം ജ​ന​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന ഡി​സ്കൗ​ണ്ട്​ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്​ ​മ​റ്റൊ​ന്ന്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്‌ പ്രീ​മി​യ​ത്തി​ലെ നി​കു​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലി​ന്‍റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ഗു​​ണ​​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​മോ എ​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്‌ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ്​ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ത​ന്നെ സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കേ​ര​ളം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. നി​കു​തി ഇ​ള​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ വി​ല​ക്കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക​ണം, സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്‌ വി​ല​ക്കു​റ​വ്‌ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തി​നു പ​ക​രം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്‌ അ​ധി​ക​ലാ​ഭം കൊ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​ക​രു​ത്‌, നി​കു​തി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വ് മൂ​ലം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഭീ​മ​മാ​യ വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ടം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണി​വ.

    പ​ക്ഷേ പ​രി​ഷ്കാ​രം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ഴും ഇ​തി​ലൊ​ന്നും ഒ​രു ഉ​റ​പ്പും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്ന പ​രി​ഷ്കാ​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ മി​ണ്ടാ​നാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​ണ്ട്. ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ, സി​മ​ന്റ്‌, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്‌, ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്‌ എ​ന്നീ നാ​ല് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്രം 2,500 കോ​ടി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​കെ വാ​ർ​ഷി​ക ന​ഷ്ടം 8,000 മു​ത​ൽ 10,000 കോ​ടി വ​​രെ​യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GSTfinance departmentNirmala SitharamanGST Council officialGovernment of KeralaTaxation
    News Summary - GST relief; Hope for relief, but difficulty in reaching 'price'
    Similar News
    Next Story
    X