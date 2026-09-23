ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇനി 10 മിനിറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്; എസ്.ബി.ഐയുടെ പുതിയ നീക്കം

ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇനി 10 മിനിറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്; എസ്.ബി.ഐയുടെ പുതിയ നീക്കംtext_fields
ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ യോനോ വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം പുറത്തിറക്കി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പൂർണമായും പേപ്പർരഹിതവും ലളിതവുമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ വെറും 10 മിനിറ്റിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനായുള്ള അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എസ്.ബി.ഐ അറിയിച്ചു.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സുതാര്യവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ബാങ്കിങ് അനുഭവം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിൽ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് കൃത്യമായ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്തവർക്കും തങ്ങളുടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഔദ്യോഗിക ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് ‘അഡ്വാന്റേജ് എസ്.ബി.ഐ കാർഡ്’ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ സേവനം ഉറപ്പുനൽകുന്നത്. പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം വഴി എസ്.ബി.ഐ കാർഡ് എലൈറ്റ്, പ്രൈം, സിംപ്ലിക്ലിക്ക്, സിംപ്ലിസേവ് എന്നിങ്ങനെ നാല് വിവിധ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യാതൊരുവിധ സങ്കീർണതയുമില്ലാതെ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ ലളിതമായ ഡിജിറ്റൽ മാർഗത്തിലൂടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വിപണിയിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കുമെന്ന് എസ്.ബി.ഐ കാർഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ വിപണിയിൽ 2.2 കോടിയിലധികം കാർഡുകളുള്ള എസ്.ബി.ഐ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2,167 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടി മികച്ച സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ഇത്തരം സമഗ്രമായ ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് മേഖലക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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