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    Finance
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 11:21 AM IST

    ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ശമ്പള വർദ്ധനവ് കുറഞ്ഞേക്കാം; എന്നാൽ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന മേഖലകൾ ഇവയാണ്...

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    fiscal year
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    ടീംലീസ് സർവീസസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വ്യവസായ മേഖലകളിലെ ശമ്പള വർദ്ധനവ് 8.6 ശതമാനം മുതൽ 10.2 ശതമാനം വരെയായി ചുരുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 6.2 ശതമാനം മുതൽ 11.3 ശതമാനം വരെയുള്ള പരിധിയിലായിരുന്നു. ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെ പൊതുവായ നിരക്കുകളിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും മികച്ച വളർച്ച പ്രകടമാണ്.

    ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയും അതിന്റെ അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന രംഗവുമാണ് ഇത്തവണയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശമ്പളം നൽകുന്ന മേഖലയായി തുടരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 11.3 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തവണ നിരക്ക് 10.2 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റം ശക്തമായിത്തന്നെ തുടരുന്നു. കൂടാതെ, ഫിൻടെക് (10%), ഹെൽത്ത് കെയർ-ഫാർമ (9.7%), പവർ ആൻഡ് എനർജി (9.6%) എന്നീ മേഖലകളും മികച്ച ശമ്പള വർദ്ധനവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനവും പുതിയ നിയമനിർമാണങ്ങളുമാണ് ഈ മേഖലകൾക്ക് കരുത്താകുന്നത്.

    അതേസമയം, ചില പരമ്പരാഗത മേഖലകളിൽ ഇത്തവണ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാണ്. കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 10.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ശമ്പള വർദ്ധനവ് 9 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസസ് മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 6.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ 9 ശതമാനമായി വലിയ മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിങ്, ബി.പി.ഒ മേഖലകളിലും ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്ങിന്റെയും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെയും ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചതോടെ ശമ്പള വളർച്ചയിൽ നേരിയ പുരോഗതി ദൃശ്യമാണ്. ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വർദ്ധനവ് (ഏകദേശം 8.6% - 8.7%) രേഖപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് മേഖലകൾ.

    ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദവികളും ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും പരിശോധിച്ചാൽ, എൻജിനീയറിങ് (9.9%), ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (9.8%) മേഖലകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശമ്പള വർദ്ധനവ് ലഭിക്കുന്നത്. ക്വിക് കൊമേഴ്‌സ്, ഓർഗനൈസ്ഡ് റീട്ടെയിൽ എന്നിവയുടെ വളർച്ച കാരണം സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് രംഗത്തും 9.7 ശതമാനം വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിഗത തസ്തികകളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർമാർക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശമ്പള വർദ്ധനവ് (11.2%) പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രോജക്റ്റ് എൻജിനീയർമാർ, ഐ.ടി സപ്പോർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നിവരും മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കും.

    നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരമായ ചെന്നൈയാണ് 9.7 ശതമാനം ശമ്പള വളർച്ചയുമായി രാജ്യത്ത് തൊഴിൽ വിപണിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. പുണെ, ഹൈദരാബാദ് (9.6% വീതം), അഹമ്മദാബാദ് (9.5%) എന്നിവ തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്. വൻകിട മെട്രോ നഗരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വ്യാവസായിക വളർച്ചയും നിക്ഷേപങ്ങളും വർദ്ധിച്ചതോടെ അഹമ്മദാബാദ്, വിശാഖപട്ടണം, നാഗ്പൂർ, ജയ്പൂർ തുടങ്ങിയ രണ്ടാം നിര നഗരങ്ങളും ഇന്ന് മികച്ച ശമ്പളവും തൊഴിലവസരങ്ങളും നൽകി കരിയർ വിപണിയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

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    TAGS:moneyfinanceindian economySalary Increasefiscal year
    News Summary - Salary increases may be lower this fiscal year; but these are the areas where the best gains will be...
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