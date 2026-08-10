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    Finance
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 8:41 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ തു​രു​മ്പ്​ തി​ന്നു​ന്ന​ത്​ വ​ര്‍ഷം​തോ​റും 14.15 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ആ​സ്തി​വ​ക​ക​ൾ

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    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ തു​രു​മ്പ്​ തി​ന്നു​ന്ന​ത്​ വ​ര്‍ഷം​തോ​റും 14.15 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ആ​സ്തി​വ​ക​ക​ൾ
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    കൊ​ച്ചി: പൊ​തു​മു​ത​ൽ പ​ല​തും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ കി​ട​ന്ന്​ തു​രു​​മ്പെ​ടു​ത്ത്​ ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ന​ന്ത​ര ഫ​ലം തു​ട​ർ പ​രി​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ തു​രു​മ്പു​പി​ടി​ച്ച്​ ന​ശി​ക്ക​ലി​ലാ​ണ്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സ്ഥി​തി​യാ​ണി​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഇ​ങ്ങ​നെ തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്ത്​ ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 14.15 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ആ​സ്തി​വ​ക​ക​ളാ​ണെ​ന്ന്​ പ​ഠ​നം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ (ജി.​ഡി.​പി) 4.3 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ൻ ആ​ഘാ​തം

    ജ​പ്പാ​ന്‍ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ആ​ഗോ​ള ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ നൊ​മു​റ​യു​ടെ പു​തി​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലാ​ണ്​ തു​രു​മ്പ്​ പി​ടി​ക്ക​ൽ മൂ​ലം ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ന​ഷ്ട​ക്ക​ണ​ക്ക്​ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൈ​വേ​ക​ള്‍, പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍, റെ​യി​ല്‍വേ, വൈ​ദ്യു​തി, ടെ​ലി​കോം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ആ​സ്തി​ക​ള്‍ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ നാ​ശം ഏ​റെ​യു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​യു​ടെ നാ​ശം പ​രി​പാ​ല​ന​ച്ചെ​ല​വും പു​ന​ര്‍നി​ര്‍മാ​ണ​ച്ചെ​ല​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    തു​രു​മ്പെ​ടു​ക്ക​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു. 1.41 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യാ​ണ് ന​ഷ്ടം. വാ​ഹ​ന​മേ​ഖ​ല 87,098 കോ​ടി, വൈ​ദ്യു​തി നി​ര്‍മാ​ണ വി​ത​ര​ണ​മേ​ഖ​ല 53,860 കോ​ടി, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് 38,320 കോ​ടി, റെ​യി​ല്‍വേ 23,788 കോ​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ഇ​തു​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ന​ഷ്ടം.

    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ന​ഷ്ടം വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​ക്ക്

    മേ​ഖ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ന​ഷ്ടം (മേ​ഖ​ലാ ജി.​ഡി.​പി​യു​ടെ 10.1%), തു​ട​ര്‍ന്ന് ടെ​ലി​കോം (3.8%), ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ല്‍ (3%), റെ​യി​ല്‍വേ (2.8%) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ള്‍ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തു​രു​മ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജി.​ഡി.​പി​യി​ല്‍ 1.5% വ​രെ അ​ധി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​യു​സ്സ് വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല പ​രി​പാ​ല​ന​ച്ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും നൊ​മു​റ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    മാ​തൃ​ക​യാ​ക്ക​ണം യു.​എ​സ്, ജ​പ്പാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ തു​രു​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. യു.​എ​സ്, ജ​പ്പാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ മാ​തൃ​ക​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നോ​ക്കാ​തെ ഒ​രേ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ മാ​റ്റം വേ​ണം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ൺ​സൂ​ൺ പോ​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ.

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    TAGS:AssetsBusiness NewsIndia Newsrust
    News Summary - Rust eats away assets worth Rs 14.15 lakh crore every year in the state
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