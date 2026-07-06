രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; ഡോളറിന്റെ കരുത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകാതെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി

രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; ഡോളറിന്റെ കരുത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകാതെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിtext_fields
അമേരിക്കൻ ഡോളർ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചതും ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ഇന്ത്യൻ രൂപക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വിദേശനാണ്യ വിപണിയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ 10 പൈസയുടെ ഇടിവുണ്ടായി. വെള്ളിയാഴ്ച 95.18 എന്ന നിലയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത രൂപ, തിങ്കളാഴ്ച 95.25-ൽ വ്യാപാരം തുടങ്ങി പിന്നീട് 95.28 എന്ന നിരക്കിലേക്ക് താഴുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയ നേട്ടം ഇതോടെ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്.
വിപണിയിലെ ഈ തളർച്ചക്ക് പിന്നിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഡോളറിനുള്ള വലിയ ഡിമാൻഡും കരുത്തുമാണ്. യു.എസിലെ തൊഴിൽ കണക്കുകൾ അല്പം മന്ദഗതിയിലാണെങ്കിലും രൂപക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാര്യമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. സാധാരണയായി ഡോളറിന്റെ മൂല്യം കുറയുമ്പോൾ രൂപക്ക് അത് ഗുണകരമാകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ വിപണിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അത്തരമൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് അനുകൂലമല്ല.
മറ്റൊന്ന് യു.എസ്-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകളിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുമാണ്. ഇത്തരം സംഭവവികാസങ്ങൾ നിക്ഷേപകരുടെ മനോവീര്യത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സി.ആർ ഫോറെക്സ് അഡ്വൈസേഴ്സ് എം.ഡി അമിത് പാബാരിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എണ്ണ വില കുറയുന്നതും ഡോളറിന്റെ മൂല്യം മൃദുവാകുന്നതുമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്ക് അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാണെങ്കിലും രൂപക്ക് കരുത്താർജ്ജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് വിപണിയിലെ അന്തർലീനമായ ദുർബലതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകളും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. വിപണിയിലേക്ക് പുതുതായി എത്തുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് പകരം രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ആർ.ബി.ഐ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ജൂൺ 26-ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കരുതൽ ശേഖരം 5.654 ബില്യൺ ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 666.933 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മധ്യേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആർ.ബി.ഐ നിരന്തരമായി വിപണിയിൽ ഇടപെടുകയും ഡോളർ വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രൂപ കൂടുതൽ ദുർബലമായാൽ അത് 95.80 മുതൽ 96.00 വരെ എന്ന നിരക്കിലേക്ക് താഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, 94.80 മുതൽ 95.00 വരെ എന്ന നിലവാരത്തിൽ രൂപക്ക് ഒരു പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ആഗോള വിപണിയിലെ ഈ ചലനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് സാമ്പത്തിക ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്.
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