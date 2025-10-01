Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightFinancechevron_rightസ്വർണ വായ്പയിൽ...
    Finance
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:52 AM IST

    സ്വർണ വായ്പയിൽ മാറ്റംവരുത്തി റിസർവ് ബാങ്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വർണ വായ്പയിൽ മാറ്റംവരുത്തി റിസർവ് ബാങ്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    മും​ബൈ: സ്വ​ർ​ണം അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​വാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇ​നി മു​ത​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മൂ​ല​ധ​ന വാ​യ്പ ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തു​വ​രെ ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​നാ​യി സ്വ​ർ​ണ വാ​യ്പ എ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി, സ്വ​ർ​ണ​മോ വെ​ള്ളി​യോ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് വാ​യ്പ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ സ്വ​ർ​ണം നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നോ ഊ​ഹ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​ബി.ഐ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ, ഇ.​എം.​ഐ വാ​യ്പ​ക​ളു​ടെ പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്ക് പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സ്ഥി​ര പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​ൻ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത​യാ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഈ ​അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാം.

    വി​ദേ​ശ വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ല​ധ​നം സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ർ.​ബി.​ഐ ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:financeReserve Bank of Indiagold loan
    News Summary - Reserve Bank changes gold loan policy
    Similar News
    Next Story
    X