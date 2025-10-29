Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightFinancechevron_rightനോ​ര്‍ക്ക ആ​രോ​ഗ്യ...
    Finance
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 8:05 AM IST

    നോ​ര്‍ക്ക ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി;അരലക്ഷത്തിൽപരം അംഗങ്ങ​ൾ

    • ഗ​ള്‍ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണമെന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍
    • പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ചേ​രാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റിയത് ആശ്വാസമായി
    നോ​ര്‍ക്ക ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി;അരലക്ഷത്തിൽപരം അംഗങ്ങ​ൾ
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് മു​ഖേ​ന അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ്ര​വാ​സി ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഗ​ള്‍ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം. പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ചേ​രാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്ന് വ​രെ​യാ​ണ്. ഗ​ള്‍ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള സ്വ​പ്ന​പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ 60,000ലേ​റെ പേ​ര്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ​താ​യി നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഒ.​വി. മു​സ്ത​ഫ ‘ഗ​ള്‍ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മാ​യു​ള്ള കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യെ ഗ​ള്‍ഫ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ഴി​യു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​ശ​യ​ദു​രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഗ​ള്‍ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ല്‍ നോ​ര്‍ക്ക ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ഫ​ലം ക​ണ്ടു. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ ചി​ല അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ചേ​രാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 21 എ​ന്ന​ത് ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    ഗ​ള്‍ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ എ​ന്ന​ത്. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഉ​യ​ര്‍ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​മാ​യ നോ​ര്‍ക കെ​യ​ര്‍ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യെ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന​ത് ആ​ഹ്ലാ​ദ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും മു​സ്ത​ഫ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍, വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്സ് ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ള്ള കേ​ര​ളീ​യ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍, ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാം.

    സാ​ധു​വാ​യ കാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം നി​ല​വി​ല്‍ പു​തി​യ കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500ലേ​റെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 15,000ലേ​റെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ പ​ണം ന​ല്‍കാ​തെ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന​ത് പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ദി ​ന്യൂ ഇ​ന്ത്യ അ​ഷു​റ​ന്‍സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ​മാ​ണ്.

    ഭ​ര്‍ത്താ​വും ഭാ​ര്യ​യും 25 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ഫാ​മി​ലി ഫ്ലോ​ട്ട​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 13,411 രൂ​പ​യാ​ണ് പ്രീ​മി​യം. 18-70 വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധ​യി​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക്ക് 8,101 രൂ​പ, അ​ധി​ക​മാ​യി ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് 25 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ 4130 രൂ​പ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള നി​ര​ക്ക്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് മ​റ്റു ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​റി​നെ വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​സ​വ​ത്തി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കും കു​ട്ടി​യു​ടെ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നും ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും.

    എ​ന്നാ​ല്‍, പ്ര​സ​വ​ത്തി​നും സി​സേ​റി​യ​ന്‍ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കും പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​രു പ്ര​വാ​സി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് പ​ത്ത് ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. 70 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ​വും 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യും നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ്ര​വാ​സി ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്.

