ലൈഫ്, ആരോഗ്യ ഇൻഷൂറൻസുകളുടെ നികുതി പൂജ്യമാക്കി ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ

ലൈഫ്, ആരോഗ്യ ഇൻഷൂറൻസുകളുടെ നികുതി പൂജ്യമാക്കി ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജി.എസ്.ടി നികുതി പരിഷ്കാരത്തിൽ ഇൻഷൂറൻസ് മേഖലക്കും കോളടിച്ചു. ഇനി മുതൽ ഹെൽത്ത്, ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസുകൾക്ക് നികുതിയുണ്ടാവില്ല. നവരാത്രിയുടെ ആദ്യദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പുതിയ നികുതി സംവിധാനം നിലിൽ വരും. 56ാമത് ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനാണ് ജി.എസ്.ടിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
നിലവിൽ ഇൻഷൂറൻസിന് 18 ശതമാനം ജി.എസ്.ടി ചുമത്തുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പൂജ്യത്തിലേക്ക് താഴുന്നത്. ലൈഫ്, യുണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷൂറൻസ് പ്ലാൻ, എൻഡോവ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്നിവക്കെല്ലാം ജി.എസ്.ടി പൂജ്യമാകും. ആരോഗ്യ ഇൻഷൂറൻസിന്റേയും ജി.എസ്.ടി പൂജ്യത്തിലേക്ക് താഴും. സീനിയർ സിറ്റസൺ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ ഇൻഷൂറൻസ് നിരക്ക് പുതിയ മാറ്റത്തോടെ കുറയും.
ജി.എസ്.ടിയിലെ സമഗ്രമാറ്റം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും..?; കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് സന്തോഷവാർത്തയോ..?
ന്യൂഡൽഹി: ചരക്കുസേവന നികുതിയിൽ (ജി.എസ്.ടി) സമഗ്രമാറ്റത്തിന് കേന്ദ്രം തയാറായതോടെ ഭൂരിഭാഗം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടേയും വില കുറയും. പാല്, പനീര്, ചപ്പാത്തി, റൊട്ടി, കടല തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ജി.എസ്.ടി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോപ്പുകള്, ഷാമ്പു, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, ഹെയര് ഓയില്, സൈക്കിള്, വീട്ടാവശ്യ സാധനങ്ങള്, പാസ്ത, ന്യൂഡില്സ്, നെയ്യ്, വെണ്ണ, കോഫി, ചോക്ലേറ്റ് എന്നിവക്ക് അഞ്ചു ശതമാനമായിരിക്കും ജി.എസ്.ടി.
പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിലാണ്. നേരത്തെ അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയിരുന്ന അൾട്രാ-ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ (UHT) പാലിന് ഇനി ജി.എസ്.ടി ഇല്ല. മുൻകൂട്ടി പാക്കേജുചെയ്ത് ലേബൽ ചെയ്തിരുന്ന പനീറും അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യത്തിലേക്ക് മാറി.
പാലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വെണ്ണ, നെയ്യ്, വെണ്ണ എണ്ണ തുടങ്ങിയ മറ്റ് കൊഴുപ്പുകളുടെ നികുതി 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറച്ചു. നേരത്തെ 12 ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കിയിരുന്ന ചീസിന് ഇനി അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ നികുതി ചുമത്തൂ. ഈ ഇളവുകൾ അവശ്യ പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളെ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.
ബ്രെഡും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേപ്പിൾസും
റെഡി-ടു-ഈറ്റ് ബ്രെഡുകൾക്കും ഇപ്പോൾ ആശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയിരുന്ന പിസ്സ ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ പൂജ്യം വിഭാഗത്തിലാണ്. ഖക്ര, ചപ്പാത്തി, റൊട്ടി എന്നിവയ്ക്കും നേരത്തെ അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇനി ഇവയ്ക്ക് ജി.എസ്.ടി ബാധകമാകില്ല.
നേരത്തെ 18 ശതമാനം സ്ലാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊറോട്ടയും പൊറോട്ടയും ഇനി ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെടും. ഇന്ത്യൻ വീടുകളിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന മാറ്റമാണ്, കാരണം ഈ ഇനങ്ങൾ ദിവസേന വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളും നട്സും
ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ നിരവധി നട്സുകളുടെയും ഉണക്കിയ പഴങ്ങളുടെയും നികുതി കുറച്ചു. നേരത്തെ 12 ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയിരുന്ന ബ്രസീൽ നട്സിന് ഇനി അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ നികുതി ചുമത്തൂ.
ബദാം, ഹാസൽനട്ട്സ്, ചെസ്റ്റ്നട്ട്സ്, പിസ്ത, മക്കാഡാമിയ നട്സ്, കോള നട്സ്, പൈൻ നട്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഉണങ്ങിയ നട്സുകളുടെയും വില 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
അതുപോലെ, ഈത്തപ്പഴം, അത്തിപ്പഴം, അവോക്കാഡോ, പേരയ്ക്ക, മാംഗോസ്റ്റീൻ എന്നിവയുടെ ഉണക്കിയ വിലയും 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി മാറി.
ഉണക്ക പുളി ഒഴികെയുള്ള നട്സ്, ഉണക്കിയ പഴങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതങ്ങളുടെ വില 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5 ശതമാനമായി കുറച്ചു. പല ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളുടെയും ഭാഗമായ ഉണക്കിയ പഴങ്ങൾ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ നടപടികൾ സഹായിക്കും.
മാംസം, മത്സ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
മാംസാധിഷ്ഠിതവും മത്സ്യാധിഷ്ഠിതവുമായ നിരവധി ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇനി ജിഎസ്ടി കുറയും. 12 ശതമാനമായിരുന്ന സോസേജുകളും സമാനമായ മാംസാധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ 5 ശതമാനമാണ്. തയാറാക്കിയതോ സൂക്ഷിച്ചതോ ആയ മറ്റ് മാംസം, രക്തം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഓഫൽ എന്നിവയും 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറച്ചു.
മാംസം, മത്സ്യം, ക്രസ്റ്റേഷ്യനുകൾ എന്നിവയുടെ സത്തുകൾക്കും ജ്യൂസുകൾക്കും നേരത്തെ 12 ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവ 5 ശതമാനമായി കുറച്ചിരിക്കുന്നു. സംരക്ഷിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ മത്സ്യം, കാവിയാർ, ക്രസ്റ്റേഷ്യനുകൾ എന്നിവയും 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5 ശതമാനമായി കുറച്ചു.
സംരക്ഷിത രൂപത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും
സംരക്ഷിത പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, കൂണുകൾ എന്നിവയ്ക്കും നികുതി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനാഗിരിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തയാറാക്കിയ തക്കാളിക്ക് നേരത്തെ 12 ശതമാനമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അഞ്ചു ശതമാനമാണ് നികുതി.
വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കൂൺ, ട്രഫിൾസ്, മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയ്ക്കും ഇതേ വില ബാധകമാണ്. അച്ചാറുകൾ, ജാം, ജെല്ലികൾ, മാർമാലേഡുകൾ, ഫ്രൂട്ട് പേസ്റ്റുകൾ, പ്യൂരികൾ എന്നിവയും 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
മാമ്പഴം, നാരങ്ങ, ഓറഞ്ച് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ക്വാഷ്, പഴ പാനീയങ്ങൾ എന്നിവയും ഇപ്പോൾ 5 ശതമാനം വിഭാഗത്തിലാണ്.
പഞ്ചസാരയും മധുരപലഹാരങ്ങളും
പഞ്ചസാര തിളപ്പിച്ച മധുരപലഹാരങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ 12 ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കിയിരുന്നു, ഇനി മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി മാത്രമേ ഈടാക്കൂ. പാസ്ത, നൂഡിൽസ്, മക്രോണി, ലസാഗ്നെ, റാവിയോളി, സമാനമായ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയും 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ശതമാനമായി കുറച്ചു.
ഉപ്പിട്ട ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ പോലുള്ള എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തതോ വികസിപ്പിച്ചതോ ആയ രുചികരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
33 ജീവന്രക്ഷാമരുന്നുകള്ക്ക് നികുതിയില്ല
വ്യക്തിഗത ലൈഫ് ഇന്ഷുറന്സ്, മെഡിക്കല് ഇന്ഷുറന്സുകളേയും ജിഎസ്ടിയില്നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. 33 ജീവന്രക്ഷാമരുന്നുകള്ക്ക് നികുതിയില്ല.
കാറുകൾ, ആംബുലൻസ്, മൂന്നുചക്ര വാഹനങ്ങൾ, ടി.വി, മോണിറ്റർ, പ്രൊജക്ടർ, സെറ്റ്ടോപ് ബോക്സ്, ഡിഷ് വാഷിങ് മെഷീൻ, എയർ കണ്ടീഷനർ, കൂളർ, മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ് തുടങ്ങിയവക്ക് ജി.എസ്.ടി 28 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 18 ശതമാനമാക്കി. ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലാത്ത കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്ക് 12 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ മിക്ക സാധനങ്ങൾക്കും വില കുറയും.
അതേസമയം, മദ്യം, പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ, കോള ഉൾപ്പെടെ മധുര പാനീയങ്ങൾ എന്നിവക്ക് 40 ശതമാനം നിരക്ക് ബാധകമാക്കും. ചില ആഢംബര ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും 40 ശതമാനമാണ് നികുതി. 1500 സി.സിയിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയും നാല് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളവുമുള്ള ഡീസൽ -ഇലക്ട്രിക് കാറുകളും 1200 സി.സിയിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയും നാല് മീറ്ററിലധികം നീളവുമുള്ള പെട്രോൾ കാറുകളും 350 സി.സിയിൽ കൂടുതലുള്ള ബൈക്കുകളും റേസിങ് കാറുകളും 40 ശതമാനം നികുതി പരിധിയിലാണ് വരിക.
2500 രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള പരുത്തി മെത്തകൾക്ക് 12 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 18 ശതമാനമായി നികുതി വർധിപ്പിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 22 മുതലാണ് പ്രാബല്യം. നികുതി കുറക്കുന്നതിലൂടെ പ്രതിവർഷം 80000 കോടി രൂപയോളം കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾക്കായി വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. അതേസമയം, ഇടപാടുകൾ വർധിക്കുകയും വിപണിക്ക് ഉണർവുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.
