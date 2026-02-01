Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightFinancechevron_rightകേരളത്തിൽ ധാതു ഇടനാഴി;...
    Finance
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 12:26 PM IST

    കേരളത്തിൽ ധാതു ഇടനാഴി; നിർമല സീതാരാമൻ ബജറ്റവതരണം തുടങ്ങി -LIVE UPDATES

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളത്തിൽ ധാതു ഇടനാഴി; നിർമല സീതാരാമൻ ബജറ്റവതരണം തുടങ്ങി -LIVE UPDATES
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ആദായ നികുതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിർമല സീതാരാമന്റെ ഒമ്പതാം ബജറ്റ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കും. സ്ലാബുകളിൽ ഉൾപ്പടെ മാറ്റം വരുതി മിഡിൽ ക്ലാസിന് കൂടുതൽ ആനുകുല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വൻ നികുതി പരിഷ്‍കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർട്ട് ബി ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിന്റെ സവിശേഷതയായിരിക്കും.

    കേരളവും നിരവധി ആവശയങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാറിന് മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ 21,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക പാ​ക്കേ​ജ​ട​ക്കം കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ൽ​ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​യാണ് പ​തി​വു​പോ​ലെ ഇ​ക്കു​റി​യും കേ​ര​ളം കാത്തിരിക്കുന്നത്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റം​മൂ​ലം സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ശു​വ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ്, ടെ​ക്സ്റ്റ​യി​ൽ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ വ​ർ​ഷം 2500 കോ​ടിയുടെ ​പ​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ടം കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ണ്ട്.

    LIVE UPDATES

    Show Full Article

    Live Updates

    2026-02-01 04:09:19
    >Load More
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nirmala SitharamanBusiness NewsUnion Budget 2026
    News Summary - Nirmala sitharaman Present 9th Budget today
    Similar News
    Next Story
    X