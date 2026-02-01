കേരളത്തിൽ ധാതു ഇടനാഴി; നിർമല സീതാരാമൻ ബജറ്റവതരണം തുടങ്ങി -LIVE UPDATES

കേരളത്തിൽ ധാതു ഇടനാഴി; നിർമല സീതാരാമൻ ബജറ്റവതരണം തുടങ്ങി -LIVE UPDATEStext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ആദായ നികുതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിർമല സീതാരാമന്റെ ഒമ്പതാം ബജറ്റ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കും. സ്ലാബുകളിൽ ഉൾപ്പടെ മാറ്റം വരുതി മിഡിൽ ക്ലാസിന് കൂടുതൽ ആനുകുല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വൻ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർട്ട് ബി ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിന്റെ സവിശേഷതയായിരിക്കും.
കേരളവും നിരവധി ആവശയങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാറിന് മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന് 21,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജടക്കം കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുമായാണ് പതിവുപോലെ ഇക്കുറിയും കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഇറക്കുമതി നയത്തിലുണ്ടായ മാറ്റംമൂലം സമുദ്രോൽപന്നങ്ങൾ, സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ടെക്സ്റ്റയിൽസ് എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിയിൽ വർഷം 2500 കോടിയുടെ പയുടെ വരുമാന നഷ്ടം കേരളത്തിനുണ്ട്.
LIVE UPDATES
Live Updates
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register