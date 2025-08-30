Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightFinancechevron_right7,324.34 കോടി...
    Finance
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 8:05 AM IST

    7,324.34 കോടി ലാഭവിഹിതം കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറി എൽ.ഐ.സി

    text_fields
    bookmark_border
    7,324.34 കോടി ലാഭവിഹിതം കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറി എൽ.ഐ.സി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​ൽ.​ഐ.​സി) ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​മാ​യി 7,324.34 കോ​ടി രൂ​പ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കൈ​മാ​റി. ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ ചെ​ക്ക് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26ന് ​ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലാ​ഭ​വി​ഹി​തം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ധ​ന​കാ​ര്യ സേ​വ​ന വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​നാ​ഗ​രാ​ജു, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ർ​ശ​ന്ത് കു​മാ​ർ ഗോ​യ​ൽ, ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഐ.​സി സി.​ഇ.​ഒ​യും എം.​ഡി​യു​മാ​യ ആ​ർ. ദൊ​രൈ​സ്വാ​മി ധ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത ചെ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മാ​ർ​ച്ച് 31ന് ​എ​ൽ.​ഐ.​സി​യു​ടെ ആ​സ്തി മൂ​ല്യം 56.23 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IndiaDividentFinance NewsLife Insurance Corporation
    News Summary - LIC transferred Rs 7,324.34 crore dividend to the Centre
    Similar News
    Next Story
    X