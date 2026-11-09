10 കോടി കടക്കാർ, ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് കോളുകൾ: ചൈനയുടെ വളർന്നുവരുന്ന കടക്കെണി

10 കോടി കടക്കാർ, ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് കോളുകൾ: ചൈനയുടെ വളർന്നുവരുന്ന കടക്കെണിtext_fields
ചൈനയിൽ സാധാരണക്കാരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ഉലയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിശബ്ദമായി വളരുകയാണ്. വ്യക്തിഗത കടക്കെണി. ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ ചൈനയിൽ ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തിരിച്ചടവുകൾ മുടങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നാണ്.
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ചൈനയിലെ കടക്കെണിയുടെ പ്രധാന വശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
കടക്കെണിയുടെ യഥാർഥ വ്യാപ്തി
ബ്ലൂംബർഗ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 10 കോടി ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ വീട്ടാനാകാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. കോവിഡിന് ശേഷം ബിസിനസ് തകർന്ന റസ്റ്റോറന്റ് ഉടമകൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാന്ദ്യം കാരണം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ദമ്പതികൾ, കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി മാസങ്ങളായി ജോലി ലഭിക്കാത്ത യുവ ബിരുദധാരികൾ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും ഇതിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
അമിതമായി ആഡംബരം ആഗ്രഹിച്ച് കടം വാങ്ങിയതല്ല ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. പെട്ടെന്നുണ്ടായ തൊഴിലില്ലായ്മ, വരുമാനത്തിലെ ഇടിവ്, വായ്പയെടുത്ത് നടത്തിയ ബിസിനസുകളുടെ തകർച്ച എന്നിവയാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.
ബാഡ്-ഡെറ്റ് വിപണി 20 ഇരട്ടി വളർന്നു
ബാങ്കുകൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക വായ്പകൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന വിപണിയാണിത്. ആളുകൾ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാതായതോടെ ബാങ്കുകൾ ഈ 'കിട്ടാക്കടങ്ങൾ' ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വൻ വിലക്കുറവിൽ മറ്റ് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കോ നിക്ഷേപകർക്കോ വിൽക്കുന്നു. 2021ൽ 1,860 കോടി യുവാൻ (ഏകദേശം 2.8 ബില്യൻ ഡോളർ) മാത്രമായിരുന്ന ഈ വിപണി 2025 അവസാനത്തോടെ 45,400 കോടി യുവാനിലേക്ക് (20 ഇരട്ടിയിലധികം) കുതിച്ചുയർന്നു.
കിട്ടാക്കടങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കമ്പനികൾ വായ്പയുടെ ആകെ തുകയുടെ 6% മുതൽ 7% വരെ മാത്രം വില നൽകി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഈ കുടിശ്ശിക ഫയലുകൾ മൊത്തമായി വാങ്ങുന്നു. തുടർന്ന്, കടം വാങ്ങിയ ആളുകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി തുക (30% വരെ) പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. വിജയകരമായി പിരിച്ചെടുത്താൽ ഈ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ ലാഭം ലഭിക്കും.
സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകാൻ കാരണങ്ങൾ
കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ: മുൻപ് ഒരു ആപ്പിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് മറ്റൊന്നിൽ അടയ്ക്കുന്ന രീതി ആളുകൾ പിന്തുടർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഓൺലൈൻ വായ്പാ ആപ്പുകൾക്ക് ചൈന പലിശനിരക്ക് പരിധി (20%-ൽ താഴെ) നിശ്ചയിച്ചതോടെ ആളുകൾക്ക് പുതിയ വായ്പകൾ ലഭിക്കാതെയായി.
വ്യക്തിഗത പാപ്പരത്ത നിയമമില്ല: വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ വ്യക്തികൾക്ക് കടം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനോ എഴുതിത്തള്ളാനോ ഉള്ള നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് ചൈനയിൽ ഇല്ല. ഇത് ആളുകളുടെ ഭാരം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
വ്യാവസായിക മുന്നേറ്റവും വൻ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും പുറത്തുകാട്ടുമ്പോഴും, ഉൾനാടുകളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജോലി നഷ്ടവും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും ചൈനയെ വലിയൊരു വ്യക്തിഗത കടക്കെണിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്.