Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightFinancechevron_rightവെ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ...
    Finance
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:52 AM IST

    വെ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണം ?

    text_fields
    bookmark_border
    വെ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണം ?
    cancel

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ധാ​രാ​ളം അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​ക​നു​ണ്ട്. ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ങ്ക് ഇ​ത​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ, മ്യൂ​ച്ച​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ, ചി​ട്ടി​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും മ​റ്റു ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​വി​ഡ​ന്റ് ഫ​ണ്ട്, നാ​ഷ​ന​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം, സീ​നി​യ​ർ സി​റ്റി​സ​ൺ ഡെ​പോ​സി​റ്റ് സ്കീം, ​സു​ക​ന്യ, സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി, ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി, ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, അ​നു​റ്റി തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി​യെ​ല്ലാം ഒ​രു ഏ​ക​ദേ​ശ അ​റി​വ് ത​രു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​താം. സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി ഇ​വ​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ പ​റ്റി ധാ​രാ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ന് അ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി എ​ഴു​താം.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് വെ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണം?

    ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് വെ​ള്ളി വ​ള​രെ ആ​ദാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണം പോ​ലെ ത​ന്നെ വെ​ള്ളി​യും കി​ട്ടാ​ൻ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വു​ള്ള ഒ​രു ലോ​ഹ​വും അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തെ ഹെ​ഡ്ജ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​വു​മാ​ണ്. നൂ​റു രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ഞ്ചു രൂ​പ വീ​തം സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ലും വെ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി​വ​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. പ​ല​രും ഇ​ത് ചെ​യ്യാ​റി​ല്ല. അ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം എ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്ന് അ​റി​യാ​ത്ത​താ​ണ്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2020ൽ ​ഒ​രു ഗ്രാം ​വെ​ള്ളി​യു​ടെ വി​ല 40.250 രൂ​പ ആ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന​ത് 110 രൂ​പ ആ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​രാ​ശ​രി റി​ട്ടേ​ൺ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ്. ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ 6-7 ശ​ത​മാ​നം ആ​ദാ​യം ത​രു​മ്പോ​ഴാ​ണി​തെ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്കു​ക. വെ​ള്ളി​യു​ടെ വി​ല ഒ​രു ഗ്രാ​മി​ന് 140-150 ക​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    വെ​ള്ളി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​യി വാ​ങ്ങി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക

    വെ​ള്ളി അ​തേ രൂ​പ​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ല . വെ​ള്ളി​യു​ടെ പ​രി​ശു​ദ്ധി, അ​തി​ന്റെ സൂ​ക്ഷി​പ്പ് പോ​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് ഫി​സി​ക്ക​ൽ ആ​യി വാ​ങ്ങി​വെ​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വെ​ള്ളി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​യി വാ​ങ്ങി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക. എ​ത്ര ചെ​റി​യ തു​ക​ക്കും ഇ​ത് വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ട്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​യി വെ​ള്ളി വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ര​ണ്ടു മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്നു.

    1 സി​ൽ​വ​ർ ഇ.​ടി.​എ​ഫ് (Silver ETFs)

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ എ​ല്ലാ പ്ര​മു​ഖ മ്യൂ​ച്ച​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കും സി​ൽ​വ​ർ ഇ.​ടി.​എ​ഫ് (എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ട്രേ​ഡ​ഡ് ഫ​ൻ​ഡ്സ് ) ഉ​ണ്ട്. ഇ​ത് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു ഡീ​മാ​റ്റ് (Demat) അ​ക്കൗ​ണ്ട് വേ​ണം. ഇ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡീ​മാ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഓ​ഹ​രി ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ൽ ഓ​ഹ​രി വാ​ങ്ങാ​നും വി​ൽ​ക്കാ​നും ഇ​ത്ത​രം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​യി നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ല്പ​റ​ഞ്ഞ സി​ൽ​വ​ർ ഇ.​ടി.​എ​ഫ് വാ​ങ്ങാം. ഇ​തി​ന്റെ വി​ല ഏ​റ​ക്കു​റെ ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ലെ വെ​ള്ളി​യു​ടെ വി​ല​യു​മാ​യി സാ​മ്യം ഉ​ണ്ടാ​കും. നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​യി വാ​ങ്ങു​ന്ന വെ​ള്ളി​ക്കു ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ വെ​ള്ളി അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ്യൂ​ച്ച​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ഭ​ദ്ര​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ട. ഇ​ങ്ങ​നെ കു​റേ​ശ്ശെ​യു​ള്ള വാ​ങ്ങ​ൽ ദീ​ർ​ഘ കാ​ലം തു​ട​രു​ക. എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ വെ​ള്ളി വി​ൽ​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ചെ​യ്യാ​തെ, വാ​ങ്ങ​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ക . സി​ൽ​വ​ർ ഇ​റ്റി​ഫ് നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് സി​സ്റ്റ​മാ​റ്റി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് പ്ലാ​ൻ (SIP) തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​ണ്.

    2. വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​യി​ത്ത​ന്നെ

    മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ രീ​തി​യി​ൽ വെ​ള്ളി വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, വി​റ്റാ​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ വെ​ള്ളി​യു​ടെ വി​ല മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. അ​ല്ലാ​തെ വെ​ള്ളി കി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ വെ​ള്ളി നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ /വെ​ള്ളി ബാ​ർ /വെ​ള്ളി പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​യി വേ​ണ്ട​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള എം.​എം.​ടി.​സി​യും(MMTC) പി.​എ.​എം.​പി (PAMP) എ​ന്ന സ്വീ​ഡി​ഷ് ക​മ്പ​നി​യും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു ജോ​യ​ന്റ് സം​രം​ഭ​മു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ വ​ഴി വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, ന​മ്മ​ൾ ഓ​രോ പ്രാ​വ​ശ്യം വാ​ങ്ങു​ന്ന വെ​ള്ളി ഗ്രാ​മി​ൽ ത​ന്നെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. എ​ത്ര ചെ​റി​യ തു​ക​ക്കു​ള്ള വെ​ള്ളി വാ​ങ്ങി​യാ​ലും അ​തി​നു തു​ല്യ​മാ​യ വെ​ള്ളി ഗ്രാ​മി​ൽ ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​ര​വ് വെ​ക്ക​ു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് വാ​ങ്ങു​ന്ന വെ​ള്ളി ഒ​രു ആ​വ​ശ്യം വ​രു​മ്പോ​ൾ വെ​ള്ളി ആ​യോ തു​ക ആ​യോ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കും. വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്പ​നി ഓ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന മ​റ്റു ഐ​റ്റം​സ് എ​ന്നി​വ വേ​ണ്ട​വ​ർ പ​ണി​ക്കൂ​ലി/​ഡെ​ലി​വ​റി ചാ​ർ​ജ് കൂ​ടി കൊ​ടു​ക്ക​ണം.

    മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഡി​ജി ഗോ​ൾ​ഡ്, ഗ്രോ, ​ഫോ​ൺ​പേ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഫി​ൻ ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഇ ​സൗ​ക​ര്യം ത​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​യി വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​യി നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ൽ നി​ശ്ചി​ത ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ വാ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ വാ​ങ്ങു​ന്ന വെ​ള്ളി ഏ​റ്റ​വും പ​രി​ശു​ദ്ധി​യു​ള്ള 24 കാ​ര​റ്റ് (99.99 പ​രി​ശു​ദ്ധി) ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് വി​ല കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ണെ​ന്നു തോ​ന്നാം. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും കൂ​ടി​യ വി​ല കി​ട്ടും. ചെ​റി​യ ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. ഫ്രീ ​ആ​യി ഇ ​ലോ​ക​ത്തു ഒ​ന്നും കി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നോ​ർ​ക്കു​ക.

    പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും വെ​ള്ളി​യു​ടെ വി​ല ഇ​നി​യും കൂ​ടാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. പ​ല വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വെ​ള്ളി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടും ഇ​തി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​രും​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടും. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വ​രും​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ആ​ദാ​യം വെ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടാം. ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദാ​യം കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഒ​രു ചെ​റി​യ തു​ക ആ​ഴ്ച/​മാ​സം തോ​റും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വെ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം.

    (തു​ട​രും)

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി​എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ്)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - How to invest in silver?
    Similar News
    Next Story
    X