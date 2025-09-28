Begin typing your search above and press return to search.
    Finance
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 10:52 AM IST

    ചി​ട്ടി​ക​ൾ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​ണ്

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​ക​ന് പ​ല ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​കാം. അ​വ​ര​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം, സൗ​ക​ര്യം, ഇ​ഷ്ടം എ​ന്നി​വ അ​നു​സ​രി​ച്ച് യ​ഥേ​ഷ്ടം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. പ​ണ്ടു​കാ​ലം മു​ത​ൽ​ക്കേ ചി​ട്ടി​ക​ൾ എ​ല്ലാ വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ഒ​രു സ​മ്പാ​ദ്യ​പ​ദ്ധ​തി ആ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നൊ​ന്നും അ​തി​ന്റെ ലാ​ഭ​ന​ഷ്ട​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ആ​രും അ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ലം മാ​റി. അ​ന്നൊ​ക്കെ ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ മ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രി​ലും എ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. ഓ​ഹ​രി ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ വ​ള​രെ കു​റ​ച്ച് ആ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്നൊ​ക്കെ ഓ​ഹ​രി നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പേ​പ്പ​ർ ഫോ​മി​ൽ ഫി​സി​ക്ക​ൽ ആ​യി ത​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ൽ​ക്ക​ലും വാ​ങ്ങ​ലും ഒ​രു വ​ലി​യ ച​ട​ങ്ങാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് എ​ല്ലാം ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി മാ​റി. നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദാ​യം താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്തി​ട്ടാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ളു​ക​ൾ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തെ​രെ​ഞ്ഞ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ചി​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​ദോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി ഒ​രു ഏ​ക​ദേ​ശ ധാ​ര​ണ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബി​സി​ന​സ് ആ​യി​രു​ന്നു ചി​ട്ടി. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ പേ​ര് കേ​ട്ട ചി​ട്ടി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ൾ​ക്കാ​രെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട് . പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ധാ​രാ​ളം പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്നു​ള്ള​ത് ഒ​രു വാ​സ്ത​വ​മാ​ണ്.

    ചി​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ന്റേ​താ​യ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. പ​ല കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള ചി​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വാ​ഹം, ക​ച്ച​വ​ടം, വീ​ടു​വാ​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ധാ​രാ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴും ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും​മ​റ്റും വാ​യ്പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ചി​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നും ഒ​രു സ​ഹാ​യ​മാ​ണ്. കു​റ​ച്ചു​പൈ​സ ന​ഷ്ടം വ​ന്നാ​ലും അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ ലേ​ല​ത്തി​ൽ ചി​ട്ടി ആ​ദ്യം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​മി​ച്ച് തു​ക കി​ട്ടു​ക​യും തി​രി​ച്ച​ട​വ് ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി അ​ട​ച്ചാ​ൽ മ​തി എ​ന്നു​ള്ള​തും ചി​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മേ​ന്മ​യാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ചി​ട്ടി​ക​ൾ അ​ത്ര ആ​ദാ​യ​ക​ര​മ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യം. കാ​ര​ണം 10 ല​ക്ഷം സ​ല ഉ​ള്ള ഒ​രു 40 മാ​സ കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള ചി​ട്ടി​യി​ൽ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ കു​റ​ച്ച് ചി​റ്റാ​ൾ​ക്കു​കി​ട്ടു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി തു​ക ക​മീ​ഷ​ൻ, ടാ​ക്സ്, മ​റ്റ് ചെ​ല​വു​ക​ൾ ക​ഴി​ച്ച് 9,40,700 രൂ​പ ആ​യി​രി​ക്കും. (ക​മീ​ഷ​ൻ 50,000 (അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം), 9,000 ടാ​ക്സ് (18 ശ​ത​മാ​നം), മ​റ്റു ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഒ​രു 300 രൂ​പ- മൊ​ത്തം 59,200). ഈ ​അ​വ​സാ​ന നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ചി​ട്ടി കി​ട്ടു​ന്ന​വ​ൾ 40 മാ​സം അ​ട​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന തു​ക ഏ​ക​ദേ​ശം 9,00,000 -9,20,000 രൂ​പ​യോ അ​തി​നു​മു​ക​ളി​ലോ വ​രാം. ചി​ട്ടി​ത്തു​ക കി​ട്ടാ​ൻ ജാ​മ്യം കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ചെ​ല​വ് വേ​റെ​യും.

    എ​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു 10 ല​ക്ഷം സ​ല 40 ത​വ​ണ അ​താ​യ​ത് 25,000 മാ​സ ത​വ​ണ​ചി​ട്ടി​യി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി 22000-23000 വ​രെ ആ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ലേ​ല​ത്തി​ന്റെ ഡി​വി​ഡ​ന്റ് ക​ഴി​ച്ചു​ള്ള തു​ക​യാ​ണി​ത്. അ​ട​ക്കേ​ണ്ട തു​ക ലേ​ല​ത്തി​ന്റെ തു​ക അ​നു​സ​രി​ച്ചി​രി​ക്കും. ഇ​ത് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 18750 രൂ​പ​യും കൂ​ടി​യ​ത് 25000 രൂ​പ​യും മാ​സ ത​വ​ണ​ക​ൾ വ​രും. ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം. 22,000 രൂ​പ ന​ല്ല മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ (നാ​ല് ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​സ്.​ഐ.​പി ആ​യി) ഒ​രു 12 ശ​ത​മാ​നം ആ​ദാ​യം​വെ​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 11 ല​ക്ഷം രൂ​പ കി​ട്ടാം. അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷ​മാ​ണ് (40 X 22500). ഇ​നി ഇ​തൊ​രു ബാ​ങ്കി​ൽ റെ​ക്ക​റി​ങ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റാ​യി ഇ​ട്ടാ​ൽ ഒ​രു 7.5 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്കി​ൽ 10,24,425 ഉ​റ​പ്പാ​യും ല​ഭി​ക്കും. ബാ​ങ്കി​ൽ ഇ​ടു​ന്ന തു​ക​ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യം വ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ട​ച്ച തു​ക ഈ​ടാ​യി ത​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രു വാ​യ്പ എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം .(*വ​രു​മാ​നം ഓ​ഹ​രി ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ലെ ചാ​ഞ്ചാ​ട്ട​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ടാം).

    ചി​ട്ടി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ആ​ദാ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാം

    ചി​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ദാ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ച്ചാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ ചി​ട്ടി​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ആ​റു​മാ​സ​മൊ​ക്കെ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ കു​റ​വാ​കു​ക​യും ലേ​ല​ത്തു​ക കൂ​ടു​ത​ൽ കി​ട്ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ വ​രു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ ചി​ട്ടി പി​ടി​ച്ച് ആ ​തു​ക സ്ഥി​രം നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി ഇ​ടു​ക. അ​പ്പോ​ൾ ചി​ട്ടി​യി​ൽ അ​ട​ക്കേ​ണ്ട തു​ക നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ മാ​സ​ആ​ദാ​യം ക​ഴി​ച്ച് അ​ട​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യാ​കും. ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ചി​ട്ടി ആ​ദാ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. കി​ട്ടി​യ​വ​രും കി​ട്ടാ​ത്ത​വ​രും ഒ​രേ തു​ക​യാ​ണ് മാ​സ​ത​വ​ണ അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ചി​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡി​വി​ഡ​ന്റ് ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി ഇ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ബാ​ങ്ക് മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ, ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ക്കു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ലു​ല​ക്ഷം​വ​രെ​യും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് 12 ല​ക്ഷം വ​രെ​യും നി​കു​തി കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ചി​ല ന്യൂ​ന​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചി​ട്ടി​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്പാ​ദ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താം. പ​ക്ഷേ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വേ​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന ഒ​രു ലേ​ഖ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണി​ത്. തി​ക​ച്ചും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം. അ​തു​കൊ​ണ്ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗു​ണ​മാ​യാ​ലും ദോ​ഷ​മാ​യാ​ലും അ​റി​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ വേ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ..

