Madhyamam
    Finance
    Finance
    Posted On
    date_range 16 Aug 2025 9:38 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2025 9:39 PM IST

    ജി.എസ്.ടി പരിഷ്‍കരണം: ഇനി രണ്ട് സ്ലാബുകൾ; 28 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    ജി.എസ്.ടി പരിഷ്‍കരണം: ഇനി രണ്ട് സ്ലാബുകൾ; 28 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​കു​തി ഘ​ട​ന പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ. ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന നി​കു​തി(​ജി.​എ​സ്.​ടി)​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യി​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യ​വെ, ദീ​പാ​വ​ലി സ​മ്മാ​ന​മാ​യി പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം നി​ല​വി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ നി​കു​തി വ്യ​വ​സ്ഥ നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന വി​ല കു​റു​ക്കു​മെ​ന്നും ജീ​വി​തം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഖ​ക​ര​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഞ്ച്, 12, 18, 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്ലാ​ബു​ക​ളാ​യി​ട്ടാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ നി​കു​തി ഘ​ട​ന. ഇ​ത് അ​ഞ്ച്, 18 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് ര​ണ്ട് സ്ലാ​ബു​ക​ളാ​ക്ക​ലാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം. നി​ല​വി​ൽ 12 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 99 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും 28 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി​യേ​ക്കും.

    നി​ല​വി​ൽ, ജി.​എ​സ്.​ടി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 67 ശ​ത​മാ​ന​വും 18 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി സ്ലാ​ബി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. 12 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​രു​മാ​നം. അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ക്കി വ​രു​മാ​നം 28 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ൽ​നി​ന്നും, സെ​സ്, മ​റ്റ് നി​കു​തി ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ്. പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ നി​ർ​ദേ​ശം മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ജി.​എ​സ്.​ടി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് അ​ടു​ത്ത ജി.​എ​സ്.​ടി കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​ത്.

    സ്ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​ന്നാ​ൽ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സി​മ​ന്റ്, ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ​സ്, ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ, റെ​​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​ർ, വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ, എ.​സി, ഡി​ഷ് വാ​ഷ​ർ, ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ, വ​ളം, കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് ലെ​ൻ​സു​ക​ൾ, ക​മ്പോ​സ്റ്റി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ, ഗ്ലൂ​ക്കോ മീ​റ്റ​ർ, നോ​ട്ട് ബു​ക്കു​ക​ൾ, പെ​ൻ​സി​ലു​ക​ൾ, ജ്യോ​മെ​ട്രി ബോ​ക്സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് വി​ല​കു​റ​യും. ഒ​ന്നാം മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ശേ​ഷം 2017 മു​ത​ലാ​ണ് ജി.​എ​സ്.​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

