Madhyamam
    21 Aug 2025 12:37 PM IST
    21 Aug 2025 12:37 PM IST

    ടെക്സ്‌റ്റൈല്‍ ഉൽപന്ന വിപണനത്തിന് സർക്കാറിന്‍റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുങ്ങി

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ്​
    ടെക്സ്‌റ്റൈല്‍ ഉൽപന്ന വിപണനത്തിന് സർക്കാറിന്‍റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുങ്ങി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്. ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ടു​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്നം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​ണ്​ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ല്‍ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഈ ​വ​ര്‍ഷം 21 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ലാ​ഭ​ത്തി​ലാ​യി. കാ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​റ്റ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​രു​ചി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബോ​ര്‍ഡ് ഫോ​ര്‍ പ​ബ്ലി​ക് സെ​ക്ട​ര്‍ ട്രാ​ന്‍സ്ഫോ​ര്‍മേ​ഷ​ന്റെ (ബി.​പി.​ടി) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സി-​ഡി​റ്റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ല്‍ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ-​ബി​ഡ്ഡി​ങ്, ഇ-​ലേ​ലം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വി​ല്‍ക്കാ​നു​ള്ള ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ വി​ല്‍പ​ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം (http://www.bpt.cditproject.org) വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വി.​കെ. പ്ര​ശാ​ന്ത് എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഷ്, ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഓ​ണ്‍ സ്പെ​ഷ​ല്‍ ഡ്യൂ​ട്ടി ആ​നി ജൂ​ല തോ​മ​സ്, ബി.​പി.​ടി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ജി​ത്കു​മാ​ര്‍ കെ, ​മെ​മ്പ​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ പി ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച മൂ​ല്യ​വ​ര്‍ധി​ത ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​പ​ണി​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ന​ട​ന്നു. കെ​ല്‍ട്രോ​ണ്‍, കെ​ല്‍ട്രോ​ണ്‍ കം​പോ​ണ​ന്റ് കോം​പ്ല​ക്സ്, കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി​യ​ല്‍ എ​ന്റ​ര്‍പ്രൈ​സ​സ്, ഹാ​ന്‍ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍, കാ​പെ​ക്സ്, കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ക​യ​ര്‍ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍, ഫോ​മാ​റ്റി​ങ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ക​യ​ര്‍ മെ​ഷി​ന​റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍, ഹാ​ന്‍വീ​വ് എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ മൂ​ല്യ​വ​ര്‍ധി​ത ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്.

