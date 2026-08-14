തിരിച്ചുകയറി സ്വർണവില; പവന് 1,13, 240 രൂപ

തിരിച്ചുകയറി സ്വർണവില; പവന് 1,13, 240 രൂപtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധന. ഗ്രാമിന് 140 രൂപയും പവന് 1,120 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരം ഗ്രാമിന് (22കാരറ്റ്) 14,155 രൂപയും പവന് 1,13,240 രൂപയുമാണ് വിപണിയിലെ മൂല്യം. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റം. വർധിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഗ്രാമിന് 14,015 രൂപയും പവന് 1,12.120 രൂപയുമായിരുന്നു. ദിവസങ്ങളുടെ വിലകുതിപ്പിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 65 രൂപയും പവന്റെ വിലയിൽ 510 രൂപയുടെ കുറവുമാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ നഷ്ടത്തിലാണ് സ്വർണവ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നായിരുന്നു ഏറ്റവുമൊടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടെയാണ് നേരിയ വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ആഗോളവിപണിയിലെ കുതിപ്പ് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണവും. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ആഗസ്റ്റിലെ സ്വർണവില
01: 1,05,760
02: 1,05,760
03: 1,05,760
04: 1,05,600
05: 1,06,880 (Morning)
05: 1,07,680 (Evening)
06: 1,09,800
07: 1,09,920
08. 1,11,720
9: 111720
10: 111440
11: 1,13,760 (Morning)
1,12,800 (Evening)
12: 1,13,560
13: 1,13,760 (Morning)
1,12,640 (Evening)
14: 1,12,120
ജൂലൈയിലെ സ്വർണവില
01: 1,03,240 (Lowest of Month)
01: 104320 (Evening)
02: 1,05,440 (Morning)
02: 1,06,800 (Evening)
03: 1,07,800
04: 1,07,600 (Morning)
06: 1,07,520 (Morning)
07: 1,06,520
08: 1,05,960 (Morning)
08: 1,04,960 (After noon)
09: 1,05,040 (Morning)
09: 1,05,920 (After noon)
10: 1,06,200
11: 105840
12: 105840
13: 104800
14: 1,04,720
15: 1,05,280
16: 1,05,080 (Morning)
17: 1,04,520
18: 1,05,080
19: 1,05,080
20: 1,05,200
21: 1,05,760
22: 1,07,440
23: 1,08,000 (Morning)
24: 1,05,840 (After noon)
25: 1,06280
27: 1,06,960 (Morning)
28: 1,05,720
29: 1,05,240
30: 1,05,840
31: 1,06,040
ജൂണിലെ സ്വർണവില
1: 1,14,560
2: 1,14,560
3: 1,14,560
4: 1,14,480
5: 1,14,200
6: 112000
7: 112000
8: 1,11,240
9: 1,12,320
10: 10,09,160
10: 108360
11: 1,06,800
12: 1,08,960
13: 1,09,320
14: 1,09,320
15: 1,11,120
16: 1,11,000
17: 1,10,800
18: 1,09,640
19: 1,06,960
20: 107120
21: 107120
22: 107440 ( Morning)
22: 108520 (Evening)
23: 1,07,000 ( Morning)
23: 1,06,040 (Evening)
24: 1,05,840 ( Morning)
24: 1,04,800 (Evening)
25: 1,02,760 (Lowest of Month)
25: 1,03,640 (Evening)
26: 1,03,840 (Morning)
26: 1,04,680 (Evening)
27: 1,05,560 (Morning)
28: 1,05,560
29: 1,04,880 (Morning)
29: 1,04,080 (Evening)
30: 1,02,760 (Lowest of Month)
30: 1,04,160
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