Madhyamam
    chevron_rightFinancechevron_rightസ്വ​ർ​ണ​വി​ല വീ​ണ്ടും...
    24 Jan 2026 11:03 AM IST
    24 Jan 2026 11:03 AM IST

    സ്വ​ർ​ണ​വി​ല വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ച്ച​യി​ൽ; നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മേ​റി

    വ​രും കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല വീ​ണ്ടു​മു​യ​രു​മെ​ന്ന്​ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ
    സ്വ​ർ​ണ​വി​ല വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ച്ച​യി​ൽ; നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മേ​റി
    ദു​ബൈ: സ്വ​ർ​ണ​വി​ല ഔ​ൺ​സി​ന് 5000 ഡോ​ള​ർ എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് വി​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ കു​തി​ച്ച​തോ​ടെ മൂ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്​ ശ​ക്തി​യേ​റി. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം സ്വ​ർ​ണ​വി​ല യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​വും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 106 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 22 കാ​ര​റ്റ്​ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്​ 553 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ര​ക്ക്. 24 കാ​ര​റ്റി​ന്​ 597 ദി​ർ​ഹ​മും 21 കാ​ര​റ്റി​ന്​ 530 ദി​ർ​ഹ​മും 18 കാ​ര​റ്റി​ന്​ 454 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്.

    സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഏ​റ്റ​വും ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ലോ​ക​ത്തെ 14 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന 420 ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ട​ൺ ക​ണ​ക്കി​ന് സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങി​യ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് വ​ലി​യ നേ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​റി​യു​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യി​ലു​മു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​വും ക്ഷ​മ​യോ​ടെ​യു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​വു​മാ​ണ് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ര വ​ലി​യ നേ​ട്ടം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നി​ല​വി​ലെ ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ, വ​രും കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല വ​ലി​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി 6000 ഡോ​ള​ർ (അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ൽ) എ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നോ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​വ​ലം വി​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ർ​ധ​ന​വി​ന​പ്പു​റം സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും വൈ​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ഒ​രു അ​പൂ​ർ​വ സ​മ്പാ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. കാ​ലം മാ​റു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ക്ഷേ​പ രീ​തി​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം ഒ​ട്ടും ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കാ​ത്ത​താ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​തി​ന് എ​പ്പോ​ഴും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

