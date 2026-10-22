എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആകാൻ കഴിയുമോ? ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഹരീഷിന്റെ മരണം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾtext_fields
തമിഴ്മാട് സ്വദേശിയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ വി.ഹരീഷിന്റെ മരണമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച. ഫിനാൻസ് വിത്ത് ഹരീഷ് എന്ന പേജിലൂടെ സാമ്പത്തിക അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകിയിരുന്ന 27കാരനായ ഹരീഷിനെ ചെന്നൈയ്ക്കടുത്ത് മുത്തുക്കാടിന് സമീപമുള്ള വില്ലയിൽ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു യൂട്യൂബറായ ജെയ്സൺ സാമുവൽ തന്നെ സൈബർ ഭീഷണിക്ക് ഇരയാക്കിയതായി ഹരീഷിന്റെ പിതാവ് പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ജെയ്സൺ സാമുവൽ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആരാണ് ഹരീഷ്?
അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫിനാൻസ്, നിക്ഷേപം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിലൂടെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടിയെടുത്ത യൂട്യൂബറും ഫിനാൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസറുമാണ് വി. ഹരീഷ്. 'ഫിനാൻസ് വിത്ത് ഹരീഷ്' എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
സെബിയുടെ യുടെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ഹരീഷിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും യൂട്യൂബ് ചാനലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹരീഷിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹരീഷിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ആർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആകാമോ?
ഇന്ത്യയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ (ഫിൻഫ്ലുവൻസർമാർ) വളർച്ച ഒരൊറ്റ രാത്രികൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത, എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആപ്പുകൾ, ലളിതമായ ഫിനാൻസ് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തിരയുന്ന പുതിയ തലമുറ നിക്ഷേപകർ എന്നീ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നതോടെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത്.
സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ, മറ്റ് ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതോടെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതികളിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങളെയും ടിവി വാർത്താ ചാനലുകളെയും ഉപദേശകരെയും മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം നിക്ഷേപകർ യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ടെലിഗ്രാം, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ എന്നിവയെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഈ മാറ്റമാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഫിൻഫ്ലുവൻസറുടെ ഉദയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഇത് സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നല്ല പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തെറ്റായ വഴിനടത്തലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരിൽ 2% പേർ മാത്രമാണ് സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വിശ്വാസ്യതയെയും മേൽനോട്ടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. അതേസമയം, 8% നിക്ഷേപകർ തങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ തട്ടിപ്പിനിരയാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സെബി ഫിൻഫ്ലുവൻസർ റെഗുലേഷൻസ് ഗൈഡ്: പ്രധാന നിയമങ്ങൾ
ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്?
യഥാർഥ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സെബി തടയുന്നില്ല. അനുവദനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് താഴെ നൽകുന്നു:
- എസ്.ഐ.പികൾ കൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഓഹരികൾ, അപകടസാധ്യതകൾ, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന പദങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുക.
- അടിസ്ഥാനപരമായ സാമ്പത്തിക അവബോധ വിവരങ്ങൾ നൽകുക, എന്നാൽ യാതൊരു സെക്യൂരിറ്റികളിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ നൽകാതിരിക്കുക.
- തിരികെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകാത്ത വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വീഡിയോകളും പോസ്റ്റുകളും ലേഖനങ്ങളും നിർമിക്കുക.
- ഓഹരികൾ വാങ്ങാനോ, വിൽക്കാനോ, കൈവശം വെക്കാനോ നിർദ്ദേശം നൽകാതെ വിപണി ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക.
- നിക്ഷേപ ഉപദേശങ്ങളുമായോ, പണം തിരികെ നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെടുത്താതെ നിക്ഷേപകർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക.
ചുരുക്കത്തിൽ, വിപണി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർക്ക് നിക്ഷേപകരെ പഠിപ്പിക്കാം, എന്നാൽ സെബിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയില്ലാതെ എന്താണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്നോ വിൽക്കേണ്ടതെന്നോ പറയാൻ പാടില്ല.
ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് വിലക്കുള്ളത്?
- കൃത്യമായ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ സ്റ്റോക്ക് ശുപാർശകളും വാങ്ങൽ/വിൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുക.
- സെബി അംഗീകാരമില്ലാതെ സെക്യൂരിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക.
- നിശ്ചിത ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടനം ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ നടത്തുക.
- ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഓഹരികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക.
- ആവശ്യമായ നിയമപരമായ അംഗീകാരമില്ലാതെ നിക്ഷേപ ശുപാർശകൾ നൽകുന്ന പെയ്ഡ് ഗ്രൂപ്പുകളോ കമ്മ്യൂണിറ്റികളോ നടത്തുക.
- ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ സെബി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി (SEBI-regulated entities) ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക.
ഫിൻഫ്ലുവൻസറുകൾക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ഒരു ഫിൻഫ്ലുവൻസർക്ക് സെബി രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നത് അവർ നിർമിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം നൽകുന്ന ഫിൻഫ്ലുവൻസറുകൾക്ക് പൊതുവെ സെബി രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല.
നിക്ഷേപ ഉപദേശങ്ങളോ സെക്യൂരിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുപാർശകളോ നൽകുന്ന ഫിൻഫ്ലുവൻസറുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫിൻഫ്ലുവൻസറുകൾ തങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കണം. നിക്ഷേപകരുടെ പരാതി പരിഹാര വിവരങ്ങളും ആവശ്യമായ ഡിസ്ക്ലെയിമറുകളും അവർ നൽകണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും സെബിയുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും പരസ്യ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം
നിക്ഷേപകരെ സംരക്ഷിക്കുക, ഒപ്പം യഥാർഥ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാൻ അനുവദിക്കുക എന്നിവയാണ് സെബി ഫിൻഫ്ലുവൻസർ റെഗുലേഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
സെബിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ:
- തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറുകിട നിക്ഷേപകരെ സംരക്ഷിക്കുക.
- വ്യാജ സ്റ്റോക്ക് ടിപ്പുകൾ, പെയ്ഡ് കോളുകൾ, ലാഭ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുക.
- സ്പോൺസർ ചെയ്ത പോസ്റ്റുകളും പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനുകളും കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുക.
- നിക്ഷേപ ഉപദേശങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദഗ്ദ്ധരിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത വളർത്തുക.
- സെബി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായി നിലനിൽക്കണമെന്നാണ്, എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ഉപദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും സുതാര്യവുമാക്കണം.
സാമ്പത്തിക ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കാലിയാക്കാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് സെബിയുടെ ഫിൻഫ്ലുവൻസർ നിയമങ്ങൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നത്. യഥാർഥ ക്രിയേറ്റർമാരെ തടയാനല്ല ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ടിപ്പുകൾ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊമോഷനുകൾ, വ്യാജ ലാഭ അവകാശവാദങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവ തടയാനാണ്.