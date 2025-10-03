Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightFinancechevron_rightജി.എസ്.ടി ഇളവ്: 10​...
    Finance
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 9:58 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 9:58 PM IST

    ജി.എസ്.ടി ഇളവ്: 10​ ദിവസം കഴിഞ്ഞും വിപണി കണ്ടില്ല; പു​തി​യ മോ​ഡ​ലുകൾ ചൂണ്ടി വൻകിട ബ്രാൻഡുകളുടെ തട്ടിപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    10 days after the gst cuts, market yet to reflect
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്കാ​രം ​പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന്​ പ​ത്ത്​ ദി​വ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും നി​ര​ക്കി​ള​വി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ഫ​ലം കാ​ര്യ​മാ​യി വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ല. 450ല​ധി​കം ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ നി​ര​ക്കു​മാ​റ്റം വ​രേ​ണ്ട​തെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പ​ഴ​യ വി​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ വി​പ​ണി​യി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ന്താ​ണ്​ സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ല. റി​​​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ത​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വ​ലി​യ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ പു​തി​യ മോ​ഡ​ലു​ക​ളു​​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ്​ നി​ര​ക്കി​ള​വി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ​ചെ​റു​കി​ട വി​പ​ണി​യി​ൽ സ്ഥി​തി മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്. ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ന്​ മു​മ്പ് കൂ​ടി​യ വി​ല കൊ​ടു​ത്ത് വാ​ങ്ങി​യ സ്​​റ്റോ​ക്ക്​ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ​ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ന​ഷ്ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    28 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​യു​ള്ള​പ്പോ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ സാ​ധ​നം 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് വി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ലെ ന​ഷ്ടം എ​ങ്ങ​നെ നി​ക​ത്തും എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം അ​ധി​കൃ​ത​രി​ൽ നി​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ ചെ​റു​കി​ട വി​പ​ണി​യി​ലും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച ഫ​ലം പ്ര​ക​ട​മാ​യി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​താ​ണ്ട് 14 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ്യാ​പാ​രി​ക​ളി​ൽ 3.5 ല​ക്ഷം പേ​രൊ​ഴി​കെ ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ ആ​​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഇ​വ​രെ​യും.

    വി​ല കു​റ​ക്കാ​തെ ലാ​ഭ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രെ​യും നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ജി.​എ​സ്.​ടി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ ചി​റ​ക​രി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ നി​ര​ക്കി​ള​വ്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്​ എ​ന്ന​ത്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മാ​യി. 2017ലെ ​ജി.​എ​സ്.​ടി ആ​ക്ടി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 171 ലാ​ണ് (ആ​ന്റി-​പ്രോ​ഫി​റ്റി​യ​റി​ങ്)​ നി​കു​തി​യി​ള​വ്​ ഗു​ണ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​തെ ലാ​ഭം കൊ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ജി.​എ​സ്.​ടി കൗ​ൺ​സി​ലി​​ന്‍റെ ശി​പാ​ർ​ശ പ്ര​കാ​രം 2025 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന്​ സെ​ക്ഷ​ൻ 171 മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ന്റി-​പ്രോ​ഫി​റ്റി​യ​റി​ങ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (എ.​എ.​എ), ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ആ​ന്റി-​പ്രോ​ഫി​റ്റി​യ​റി​ങ്​ (ഡി.​ജി.​എ.​പി), ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ പ​രാ​തി കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് സ്ക്രീ​നി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന്​ താ​ഴു​വീ​ണു. നാ​ല്​ മാ​സ​ശേ​ഷം നി​ര​ക്കി​ള​വ്​ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണു​ള്ള​ത്.

    28 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന നി​കു​തി 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​റ​യു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​നും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി ഇ​ള​വു​ക​ൾ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​​​​​മ്പോ​ഴും വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടോ എ​ന്ന​ത്​ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്‌ പ്രീ​മി​യ​ത്തി​ലെ നി​കു​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലി​ന്‍റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ഗു​​ണ​​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​മോ എ​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്‌ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ്​ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ത​ന്നെ സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:market trendGST cut
    News Summary - 10 days after the gst cuts, market yet to reflect
    Similar News
    Next Story
    X