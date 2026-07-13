ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിലല്ല കാര്യം: പണമൊഴുകുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസർ വിപണിയിൽ നടക്കുന്നത്text_fields
വിപണിക്ക് എന്നും മുഖങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു. ഒരുകാലത്ത് ആ മുഖങ്ങൾ വെള്ളിത്തിരയിൽനിന്നിറങ്ങി വന്നു; പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങളിൽനിന്നും ഫാഷൻ റാംപുകളിൽനിന്നും. നഗരച്ചുവരുകളിലെ കൂറ്റൻ ഹോർഡിങ്ങുകളിൽ അവർ പുഞ്ചിരിച്ചു. ടെലിവിഷൻ ഇടവേളകളിൽ അവർ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കയറി. അവർ ധരിച്ചത് ഫാഷനായി, കുടിച്ചത് പാനീയത്തിന്റെ പേരായി, ഓടിച്ചത് സ്വപ്ന വാഹനമായി.
കാലം മാറിയപ്പോൾ വിപണിയുടെ മുഖവും മാറി. ഇന്ന് അതിന് വെള്ളിത്തിരയുടെ വലുപ്പമില്ല; ആറിഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്ക്രീനിന്റെ വീതിയേയുള്ളൂ. ആ ചെറിയ സ്ക്രീനിനുള്ളിൽ പുതിയ താരങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നു. അടുക്കളയിൽ കാമറ വെച്ച് റെസിപ്പി പറയുന്ന വീട്ടമ്മ, പുതിയ ഫോണിെന്റ ഗുണദോഷങ്ങൾ എണ്ണുന്ന യുവാവ്, അറിയപ്പെടാത്ത ദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്ലോഗർ, സൗന്ദര്യവർധക ഉൽപന്നത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി -ഇവരുടെ ഒരു വാക്ക് എന്ത് വാങ്ങണമെന്നും എന്ത് കഴിക്കണമെന്നും എവിടെ പോകണമെന്നുമുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ഇവിടെ ‘ലൈക്ക്’ വെറുമൊരു ഹൃദയചിഹ്നമല്ല; വിപണിയുടെ നാഡിമിടിപ്പാണ്. ‘ഫോളോ’ വെറുമൊരു ബട്ടണല്ല; വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒപ്പാണ്. ‘ഷെയർ’ വെറുമൊരു ക്ലിക്കല്ല; ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ആയിരങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്ന അദൃശ്യകരമാണ്. 15 സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു വിഡിയോയിൽ മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു, മുപ്പത് സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു റീലിൽ വിപണികൾ ചലിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം പടരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസർ വിപണിയുടെ കഥയാണ്.
കോടികളുടെ വിപണി
ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിങ് ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണമല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ വിപണിയായി ഇത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഡബ്ല്യു.പി.പി മീഡിയയുടെ ഇന്ത്യ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിങ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസർ വിപണിയുടെ മൂല്യം 2024ൽ ഏകദേശം 3,600 കോടി രൂപയായിരുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് 5000 കോടിയാകുമെന്നാണ് നിഗമനം.
‘നമ്മളിലൊരാൾ’
ഇൻഫ്ലുവൻസർ വിപണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അടുപ്പമാണ്. സിനിമാതാരം ഒരു ഉൽപന്നത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പരസ്യമായി തോന്നാം. എന്നാൽ, ദിവസേന കാണുന്ന ഒരു ഫുഡ് വ്ലോഗർ, ടെക് റിവ്യൂവർ, അധ്യാപകൻ, ഡോക്ടർ, ഫിറ്റ്നസ് പരിശീലകൻ, യാത്രികൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മ അതേ ഉൽപന്നത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകനിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം രൂപപ്പെടാം. ഈ ‘നമ്മളിലൊരാൾ’ എന്ന തോന്നലാണ് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വിലപ്പെട്ടത്. വലിയ താരത്തിന്റെ ഒരു പരസ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി ചെറുകിട ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുമായി സഹകരിക്കാൻ ഇന്ന് കമ്പനികൾക്ക് കഴിയും.
ഫോളോവേഴ്സ് മാത്രം മതിയാകില്ല
ഇൻഫ്ലുവൻസർ വിപണിയുടെ ആദ്യകാലത്ത് ഫോളോവർ എണ്ണമായിരുന്നു പ്രധാന അളവുകോൽ. ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി. പത്ത് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടിനേക്കാൾ 10,000 വിശ്വസ്ത ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റർ ചിലപ്പോൾ ബ്രാൻഡിന് കൂടുതൽ ഫലം നൽകാം. അതുകൊണ്ടാണ് ‘നാനോ’, ‘മൈക്രോ’ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് ആവശ്യകത കൂടുന്നത്.
ഒരു പോസ്റ്റിന് പിന്നിലെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ വരുമാനം സ്പോൺസർ ചെയ്ത പോസ്റ്റുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ബ്രാൻഡ് സഹകരണങ്ങൾ, യൂട്യൂബ് പരസ്യവരുമാനം, പെയ്ഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ, സ്വന്തം ഉൽപന്നങ്ങൾ, പരിപാടികളിലെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങി നിരവധി വരുമാന മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ പിന്നിൽ ഇന്ന് മാനേജർ, വിഡിയോ എഡിറ്റർ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, കാമറാപേഴ്സൻ, ബ്രാൻഡ് മാനേജർ, ടാലന്റ് ഏജൻസി, ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു തൊഴിൽ ശൃംഖല തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘ക്രിയേറ്റർ’ എന്നത് ഹോബിയിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്കും പിന്നീട് സംരംഭകത്വത്തിലേക്കും മാറുകയാണ്.
വ്യാജ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ ഇരുണ്ട വിപണി
വളർച്ചക്കൊപ്പം തട്ടിപ്പും വളരുന്നു. പണം നൽകി വാങ്ങുന്ന വ്യാജ ഫോളോവേഴ്സ്, ബോട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലൈക്കുകൾ, കൃത്രിമ കമന്റുകൾ, വ്യാജ കാഴ്ചകൾ എന്നിവ ഇൻഫ്ലുവൻസർ വിപണിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സുള്ള അക്കൗണ്ടിന് യഥാർഥ സ്വാധീനം വളരെ കുറവായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ ഇന്ന് ഫോളോവർ എണ്ണത്തേക്കാൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ഗുണമേന്മ, പ്രതികരണങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികത, പഴയ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രകടനം, പ്രേക്ഷകരുടെ സ്ഥലം, പ്രായം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.
വിശ്വാസമാണ് എല്ലാം
ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തേക്കാണ് പണം ഒഴുകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസർ വിപണിയുടെ ഭാവി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സുള്ളവരുടെ കൈകളിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഏറ്റവും വലിയ കാമറയുള്ളവരുടെയോ ഏറ്റവും വൈറലായ റീലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുടെയോ കൈകളിലും അല്ല.
സ്വന്തം പ്രേക്ഷകരുമായുള്ള ബന്ധം വിൽപനക്കുവെക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരും, പരസ്യത്തിനും അഭിപ്രായത്തിനുമിടയിലെ അതിർത്തി വ്യക്തമാക്കുന്നവരും, ഓരോ ‘ലൈക്കിന്’ പിന്നിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവരുമായിരിക്കും ഈ വിപണിയുടെ യഥാർഥ വിജയികൾ.
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