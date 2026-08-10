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    Business
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 8:47 AM IST

    ഡ​ബി​ൾ ഹോ​ഴ്സും കേ​ര​ളം ക​ട​ക്കു​മോ?

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    ഡ​ബി​ൾ ഹോ​ഴ്സും കേ​ര​ളം ക​ട​ക്കു​മോ?
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    കേ​ര​ള​ത്തിന്‍റെ സ്വ​ന്തം ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി നാ​ടു​ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണോ? ഈ​സ്റ്റേ​ണി​നും നി​റ​പ​റ​ക്കും ബ്രാ​ഹ്മി​ൻ​സി​നും പി​ന്നാ​ലെ ഡ​ബി​ൾ ഹോ​ഴ്സും ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ എ​ത്തു​മോ​യെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യം. ഡ​ബി​ൾ ഹോ​ഴ്സി​െ​ന്റ ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ മ​ഞ്ഞി​ലാ​സ് ഫു​ഡ് ടെ​ക്കി​നെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​പ്രോ ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ കെ​യ​റും ചെ​ന്നൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മു​രു​ഗ​പ്പ ഗ്രൂ​പ്പും താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 500 കോ​ടി രൂ​പ മൂ​ല്യം​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ട​പാ​ടെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. വി​ൽ​പ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ മ​ഞ്ഞി​ലാ​സ് ഫു​ഡ് ടെ​ക് പ്ര​മു​ഖ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്‍സി സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഇ.​വൈ​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    1959ൽ ​തൃ​ശൂ​രി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ മ​ഞ്ഞി​ലാ​സ് ഫു​ഡ് ടെ​ക്കി​ന്റെ ‘ഡ​ബി​ൾ ഹോ​ഴ്സ്’ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അ​രി​പ്പൊ​ടി​ക​ൾ, പു​ട്ടു​പൊ​ടി, അ​പ്പം-​ഇ​ഡി​യ​പ്പം പൊ​ടി, മ​സാ​ല​ക​ൾ, റെ​ഡി-​ടു-​കു​ക്ക്, റെ​ഡി-​ടു-​ഈ​റ്റ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​പ​ണി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വി​പു​ല​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്.

    വി​പ​ണി വ​ള​രു​ന്നു, ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലു​ക​ളും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പാ​ക്കേ​ജ്ഡ് ഫു​ഡ് വി​പ​ണി ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന വി​പ​ണി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. വ്യ​വ​സാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഈ ​വി​പ​ണി​യു​ടെ മൂ​ല്യം 2025ൽ 12 ​ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ്. 2035ഓ​ടെ ഇ​ത് 22 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​പ​ണി​യാ​യി വ​ള​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റെ​ഡി-​ടു-​കു​ക്ക്, റെ​ഡി-​ടു-​ഈ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 15 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ള​രു​ന്ന വി​പ​ണി​യാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​ര​ണം, ഇ​ര​ട്ട​വ​രു​മാ​ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹം, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗ്രോ​സ​റി വ്യാ​പ​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    വി​പ്രോ​യു​ടെ കേ​ര​ള ത​ന്ത്രം

    വി​പ്രോ ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ കെ​യ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റേ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഭ​ക്ഷ്യ​ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. 2022ൽ ​നി​റ​പ​റ​യെ​യും 2023ൽ ​ബ്രാ​ഹ്മി​ൻ​സി​നെ​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ വി​പ​ണി​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം ല​ഭി​ച്ചു. മ​ഞ്ഞി​ലാ​സും കൂ​ടി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്താ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ക്ഷ്യ ബ്രാ​ൻ​ഡ് പോ​ർ​ട്ട്ഫോ​ളി​യോ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി വി​പ്രോ മാ​റും.

    മു​രു​ഗ​പ്പ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം എ​ന്ത്?

    90,000 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള ചെ​ന്നൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മു​രു​ഗ​പ്പ ഗ്രൂ​പ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, കാ​ർ​ഷി​കം, ധ​ന​സേ​വ​നം, സൈ​ക്കി​ൾ, വ​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്പാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ-​ഭ​ക്ഷ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ള​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഇ.​ഐ.​ഡി പാ​രി മു​ഖേ​ന ഡ​ബ്ൾ ഹോ​ഴ്സ് പോ​ലൊ​രു വി​ശ്വ​സ്ത ബ്രാ​ൻ​ഡി​നെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്?

    കേ​ര​ള​ത്തി​െ​ന്റ സ്വ​ന്ത​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ ഭ​ക്ഷ്യ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ മു​ൻ​നി​ര ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഈ​സ്റ്റേ​ണി​നെ നോ​ർ​വീ​ജി​യ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഓ​ർ​ക്‍ല ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് ആ​ർ​ജി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഖ്യാ​തി​യു​മാ​ണ് വ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം നി​ല​വി​ലെ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്താ​ൽ എ​ളു​പ്പത്തിൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​തും വ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

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    TAGS:exportsBusiness News
    News Summary - double horse exports
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