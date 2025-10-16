മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ധന്തേരാസ്, ദീപാവലി ഓഫർtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ധന്തേരാസ്, ദീപാവലി ഓഫർ. ആഘോഷഭാഗമായി സ്വർണഭരണങ്ങള് വാങ്ങുമ്പോള് സൗജന്യ ക്യാഷ് വൗച്ചറുകൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. 300 ദീനാറിന് മുകളിൽ വജ്രാഭരണങ്ങളും, അമൂല്യ രത്നാഭരണങ്ങളും വാങ്ങുമ്പോള് സൗജന്യ ക്യാഷ് വൗച്ചറുകള് ലഭിക്കും.
ഒക്ടോബര് 16 മുതല് 18 വരെ മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലും ഓഫറുകള് ലഭ്യമാകും. സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് സ്വർണത്തിനുള്ള തെളിവാണ് സ്വർണവില വര്ധനയെന്ന് മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്റര്നാഷനല് ഓപറേഷന്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് ഷംലാല് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പര്ച്ചേസ് മൂല്യം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ഉത്സവ നിമിഷങ്ങളില് കൂടുതല് സന്തോഷം നല്കലും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ ഓഫറെന്നും ഷംലാല് അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി.
ധന്തേരാസ് ദിനത്തില് (ഒക്ടോബര് 18) മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ എല്ലാ ഷോറൂമുകളും രാവിലെ എട്ടു മുതല് തുറന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കും. മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ 10 ശതമാനം അഡ്വാന്സ് ഓഫര് ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ പര്ച്ചേസ് കൂടുതല് സകാര്യപ്രദമാക്കും. ഇതിനകം ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളാണ് ആഭരണങ്ങള് വാങ്ങുമ്പോള് മികച്ച നിരക്ക് നേടാനുള്ള ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. ഈ അഡ്വാന്സ് പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷന് ഒക്ടോബര് 18 ധന്തേരാസ് വരെ ലഭ്യമാകുമെന്നും ബ്രാന്ഡ് അറിയിച്ചു.
