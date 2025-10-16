Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 16 Oct 2025 12:04 PM IST
    date_range 16 Oct 2025 12:04 PM IST

    മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ൽ ധ​ന്തേ​രാ​സ്, ദീ​പാ​വ​ലി ഓ​ഫ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ൽ ധ​ന്തേ​രാ​സ്, ദീ​പാ​വ​ലി ഓ​ഫ​ർ. ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്വ​ർ​ണ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ സൗ​ജ​ന്യ ക്യാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. 300 ദീ​നാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും, അ​മൂല്യ ര​ത്‌​നാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ സൗ​ജ​ന്യ ക്യാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 16 മു​ത​ല്‍ 18 വ​രെ മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് എ​ല്ലാ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കും. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള തെ​ളി​വാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​വി​ല വ​ര്‍ധ​ന​യെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഷം​ലാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ര്‍ച്ചേ​സ് മൂ​ല്യം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ഉ​ത്സ​വ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷം ന​ല്‍ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ ഓ​ഫ​റെ​ന്നും ഷം​ലാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ധ​ന്തേ​രാ​സ് ദി​ന​ത്തി​ല്‍ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18) മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളും രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ല്‍ തു​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്റെ 10 ശ​ത​മാ​നം അ​ഡ്വാ​ന്‍സ് ഓ​ഫ​ര്‍ ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ര്‍ച്ചേ​സ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​കാ​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​ക്കും. ഇ​തി​ന​കം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ മി​ക​ച്ച നി​ര​ക്ക് നേ​ടാ​നു​ള്ള ഈ ​അ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​അ​ഡ്വാ​ന്‍സ് പേ​യ്മെ​ന്റ് ഓ​പ്ഷ​ന്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18 ധ​ന്തേ​രാ​സ് വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും ബ്രാ​ന്‍ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Dhanteras, Deepavali offers at Malabar Gold and Diamonds
