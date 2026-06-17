ലോകത്തെ 500 അതിസമ്പന്നർക്ക് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് ലഭിച്ചത് 336 ബില്യൺ ഡോളർ; റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി ഇലോൺ മസ്ക്

ലോകത്തെ 500 അതിസമ്പന്നർക്ക് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് ലഭിച്ചത് 336 ബില്യൺ ഡോളർ; റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി ഇലോൺ മസ്ക്text_fields
ജൂൺ 15-ന് ലോക സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ബ്ലൂംബെർഗ് ബില്യണേഴ്സ് ഇൻഡക്സ് പ്രകാരം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 500 സമ്പന്നർക്ക് അന്ന് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിച്ചത് ഏകദേശം 336 ബില്യൺ ഡോളറാണ്( 32.48 ലക്ഷം കോടി). ഇതോടെ ഇവരുടെ ആകെ ആസ്തി 13.3 ട്രില്യൺ ഡോളർ എന്ന റെക്കോർഡ് നിലയിലെത്തി. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ധാരണയിൽ എത്തിയതും ഇതിനെത്തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ വലിയ മുന്നേറ്റവുമാണ് ഈ സമ്പത്ത് വർധനവിന് പ്രധാന കാരണമായത്.
ഈ നേട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്പേസ് എക്സ് ഉടമയും ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ട്രില്യണറുമായ ഇലോൺ മസ്ക് ആണ്. തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം മസ്കിന്റെ ആസ്തിയിൽ 164 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിൽ 10 ശതമാനത്തിലധികം വർധനവുണ്ടായി ആകെ ആസ്തി 1.27 ട്രില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു. മസ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പേസ് എക്സ് കമ്പനി പൊതുവിപണിയിൽ നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനവും നിക്ഷേപകരിൽ വർധിപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് ഈ കുതിപ്പിന് അടിത്തറയൊരുക്കിയത്. സ്പേസ് എക്സിന്റെ വിപണി മൂല്യം ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് 20 ശതമാനത്തോളം ഉയരുകയുണ്ടായി.
ഈ സാമ്പത്തിക കുതിച്ചുചാട്ടം വാൾസ്ട്രീറ്റിലും പ്രതിഫലിച്ചു. എസ് ആൻഡ് പി 500 സൂചിക 1.7 ശതമാനം ഉയർന്നപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാസ്ഡാക് 100 സൂചിക 3.1 ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഡോ ജോൺസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവറേജും എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. യു.എസ്-ഇറാൻ സമാധാന കരാർ മേഖലയിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതും എണ്ണ വിതരണം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതും ആഗോള വിപണിക്ക് അനുകൂലമാണെന്നും നിക്ഷേപകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇലോൺ മസ്കിന്റെ നേട്ടം മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, മറ്റുള്ള 499 അതിസമ്പന്നരുടെ ആകെ നേട്ടത്തിന് തുല്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് ലഭിച്ച വർധനവ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജൂൺ 16-ന് ശേഷമുള്ള വിപണിയിൽ ചെറിയൊരു ജാഗ്രത പ്രകടമാണെങ്കിലും, ജൂൺ 15-ലെ ഈ സംഭവം ആഗോള സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും.
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