ബിസിനസ് ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ? ലോകം കീഴടക്കിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ തലച്ചോറിലെ രഹസ്യം...text_fields
കൊച്ചി: ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ വിജയരഹസ്യം വെറും ഭാഗ്യമോ വലിയ ബാങ്ക് ബാലൻസോ ആണോ? സാധാരണക്കാർ തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നിടത്ത് വമ്പൻ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ചിലർക്ക് മാത്രം കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇലോൺ മസ്കും സ്റ്റീവ് ജോബ്സും ധീരുഭായ് അംബാനിയും എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ വിജയത്തിനായി പാകപ്പെടുത്തിയത്?
അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനരീതിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പറയുകയാണ് കൊച്ചി വി.പി.എസ് ലേക്ഷോറിലെ പ്രമുഖ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ. സംരംഭകത്വ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ നാഡീശാസ്ത്രപരമായ (Neuroscience) രഹസ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള 'റെസിലിയൻസും' അനിശ്ചിതത്വത്തെ നേരിടാനുള്ള കഴിവും സംരംഭകരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നു. സംരംഭകർ ആദ്യം കമ്പനികളെയല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തെയാണ് വിജയത്തിനായി തയ്യാറാക്കുന്നത്. പരാജയത്തെ തളർച്ചയാക്കാതെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഇന്ധനമായി മാറ്റുന്നതാണ് ശതകോടീശ്വരന്റെ തലച്ചോർ. 'ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി' (Neuroplasticity) വഴി ഈ മാറ്റങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാകുമെന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു. വിജയത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രീയ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കുറിപ്പ് വായിക്കാം:
ശതകോടീശ്വരന്റെ തലച്ചോറ് (The Billionaire's Brain) :
അസാധാരണ സംരംഭകരുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ നാഡീശാസ്ത്രം
എല്ലാ വലിയ നിർമ്മിതികളും, ബില്യൺ ഡോളർ കമ്പനികളും, ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും ആദ്യം ഉടലെടുത്തത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലാണ്. ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സ്വന്തം ദർശനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ചിന്തയിലാണ് അവയുടെ തുടക്കം.
ചരിത്രം സംരംഭകരെ അവർ കെട്ടിപ്പടുത്ത സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ നാഡീശാസ്ത്രം ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ എന്ന നിലയിൽ, മറ്റുള്ളവർ തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നിടത്ത് ചില വ്യക്തികൾ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു പകരം, അനിശ്ചിതമായ ഭാവിക്കായി എല്ലാം പണയം വെക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം ബുദ്ധിശക്തി മാത്രമല്ല. അത് ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയും വ്യത്യസ്തമായ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തന രീതിയുമാണ്.
അസാധാരണ സംരംഭകരുടെ പ്രധാന വൈജ്ഞാനിക സവിശേഷതകൾ
1. ദീർഘവീക്ഷണം
2008-ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെയും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റുകളുടെയും സാധ്യതകളെ നിക്ഷേപകർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. എങ്കിലും എലോൺ മസ്ക് ടെസ്ലയിലും സ്പേസ് എക്സിലും തന്റെ മുഴുവൻ മൂലധനവും നിക്ഷേപിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ അപകടസാധ്യത കണ്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലച്ചോറ് ഭാവിയിലെ സാധ്യതയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും അതാത് മേഖലകളിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. പ്രതിരോധശേഷി ( Resilience)
താൻ സഹസ്ഥാപകനായ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി. പിന്മാറുന്നതിനു പകരം അദ്ദേഹം നെക്സ്റ്റും പിക്സറും സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് ആപ്പിളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി അതിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനികളിലൊന്നായി മാറ്റി. സംരംഭകർ പരാജയത്തെ അവസാനമായി കാണുന്നില്ല. അത് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുമുള്ള അവസരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നാഡീശാസ്ത്രം ഈ കഴിവിനെ 'പ്രതിരോധശേഷി' എന്ന് നിർവചിക്കുന്നു.
3. ദർശനാത്മക ചിന്ത ( Visionary Thoughts)
ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസമോ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയോ ഇല്ലാതെ തുടങ്ങിയ ധീരുഭായ് അംബാനി, ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്ന് ദർശിച്ചു. മഹത്തായ സംരംഭകർ എപ്പോഴും "നാളത്തെ" സാധ്യതകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ "ഇന്നത്തെ" പരിമിതികളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു.
4. നിരാകരണത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ്
ആലിബാബയുടെ സ്ഥാപകനായ ജാക്ക് മാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും നിരവധി തവണ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സംരംഭം തുടർന്നു. ഇന്ന് ആലിബാബ ഏഷ്യയിലെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ്. യഥാർത്ഥ സംരംഭകർ നിരാകരണത്തെ വ്യക്തിപരമായി എടുക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അതിനെ പ്രചോദനമായി സ്വീകരിക്കുന്നു.
5. ജിജ്ഞാസയും നവീകരണവും ( Curious and Inovative)
സുരക്ഷിതമായ വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് "ഇന്റർനെറ്റ് വഴി പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് സാധ്യമാണോ?" എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് ജെഫ് ബെസോസ് ആമസോൺ ആരംഭിച്ചത്. ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം റീട്ടെയിൽ, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ആഗോള ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയെ പുനർനിർവചിച്ചു. എല്ലാ വലിയ നവീകരണങ്ങളും "എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല?" എന്ന ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.
6. പ്രശ്ന-കേന്ദ്രീകൃത സമീപനം
സാധാരണക്കാർ പരാതിപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ സംരംഭകർ അവസരം കണ്ടെത്തുന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിലെ കാത്തിരിപ്പ്, സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയകൾ - ഇവയെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യങ്ങളും സാധ്യതകളുമാണ് ഒരു സംരംഭകന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ.
7. വൈകാരിക ബുദ്ധി ( Emotional Intelligence)
ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ഉൽപ്പന്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല. ജീവനക്കാർ, നിക്ഷേപകർ, ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുക കൂടിയാണ്. അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ പ്രതീക്ഷയും പ്രതിസന്ധിയിൽ ആത്മവിശ്വാസവും നൽകാനുള്ള ഉയർന്ന വൈകാരിക ബുദ്ധിയാണ് വിജയകരമായ നേതാക്കളെ വേർതിരിക്കുന്നത്.
സംരംഭക മനോഭാവം വികസിപ്പിക്കൽ
ആധുനിക നാഡീശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നത് തലച്ചോറ് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ( Neuroplasticity) വഴി നിരന്തരം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അതിനാൽ പ്രായമോ പശ്ചാത്തലമോ പരിഗണിക്കാതെ ഒരു സംരംഭക മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനായി:
- ജിജ്ഞാസ വളർത്തുക: "എന്തുകൊണ്ട്?", "എന്താണെങ്കിൽ?" എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുക.
- പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക: അവസരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാതെ, പരിഹാരം ആവശ്യമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
- ബുദ്ധിപരമായി റിസ്ക് എടുക്കുക (Calculated Risks) : കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരിക.
- പരാജയത്തെ ഫീഡ്ബാക്കായി കാണുക: ഓരോ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്നും പഠിക്കുക.
- പഠനം തുടരുക: ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥിയായി തുടരുക.
- തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കുക: മതിയായ ഉറക്കം, വ്യായാമം, മാനസിക ശാന്തി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക.
സംരംഭകർ ആദ്യം കമ്പനികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.
സംരംഭകർ ആദ്യം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാനസികാവസ്ഥയാണ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്.
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംരംഭകർ മുന്നോട്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ സംരംഭകത്വ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തന്ത്രമായിരിക്കണം. സംരംഭകത്വ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം തീർച്ചയായും 'അതെ' എന്നാണ്! ദർശനം, സർഗാത്മകത, വൈജ്ഞാനിക വഴക്കം, പ്രതിരോധശേഷി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനം, വൈകാരിക ബുദ്ധി, ജിജ്ഞാസ, വളർച്ചാ മനോഭാവം, അനിശ്ചിതത്വത്തോടുള്ള സഹിഷ്ണുത എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് അസാധാരണ സംരംഭകരെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ ഈ കഴിവുകളെല്ലാം വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം സ്റ്റോക്കുകളിലോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലോ അല്ല. അത് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ അപരിമിതമായ സാധ്യതകളിലാണ്. ലോകത്ത് എവിടെയോ ഇന്ന്, ഒരു ചെറിയ മുറിയിലോ ഗാരേജിലോ ഇരുന്ന്, ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ആശയത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു അസാധാരണ മസ്തിഷ്കം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം.
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