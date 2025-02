‘ബിൽ ഗേറ്റ്സും കോളജ് ഡ്രോപ് ഔട്ടാ..’ ഇനിയീ ഡയലോഗ് വേണ്ട

cancel പ​ഠ​ന​ം ഉ​ഴ​പ്പു​ന്ന​വ​ർ പ​ലപ്പോ​ഴും പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു ഡ​യ​ലോ​ഗു​ണ്ട്, ‘‘ബി​ൽ ഗേ​റ്റ്സി​നെ നോ​ക്കൂ, 1975ൽ ​ഹാ​ർ​വാ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് പ​കു​തി​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്നാ​ണ് പു​ള്ളി മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്’’ എ​ന്ന്. എ​ന്നാ​ലി​നി ആ ​എ​ക്സ്ക്യൂ​സ് പ​റ​യാ​ൻ നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട, ഹാ​ർ​വാ​ഡ് വി​ട്ട​തി​ൽ ഖേ​ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ബി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ബൗ​ദ്ധി​ക​മാ​യി പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ ​മ​ഹാ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യിൽ നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ന്ന​തി​ൽ സ​ങ്ക​ട​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഹാ​ർ​വാ​ഡ് ത​ന്നി​ൽ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​മു​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഈ​മാ​സം ആ​ദ്യം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ത​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യാ​യ ‘സോ​ഴ്സ് കോ​ഡ്: മൈ ​ബി​ഗി​നി​ങ്സി’ ലാ​ണ് ഈ ​പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ. ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​യി ഹാ​ർ​വാ​ഡി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും ചി​ന്തി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ബി​ൽ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല ജീ​വി​ത​മാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘‘ഹാ​ർ​വാ​ഡ് ഞാ​ൻ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​നു പു​റ​മെ​യു​ള്ള, മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​വും ച​രി​ത്ര​വു​മെ​ല്ലാം ഞാനിരുന്നു കേട്ടു. സ്മാ​ർ​ട്ടാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ആ ​അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വേ​റെ ഞ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു’’ -ബി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

'Bill Gates also dropped out of college..' No more dialogue