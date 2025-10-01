Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightവ്യാ​പാ​ര പൈ​തൃ​കം...
    Business
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 8:28 AM IST

    വ്യാ​പാ​ര പൈ​തൃ​കം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കും

    P. Sulaiman Chairman, Highlight Group
    പി. ​സു​ലൈ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പ്

    1.25 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്. ഇതിൽ അതിസമ്പന്നരും സമ്പന്നരും സാധാരണക്കാരുമെല്ലാം ഉൾ​പ്പെടും. ഇവരെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ​ന​മ്മു​ടെ ഇ​ക്കോ​ണ​മി​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സ​മ്പ​ന്ന​രാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത​ല്ല വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റി​ച്ച് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​​പോ​ലെ ല​ഭി​ക്കു​ക, ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വലിയ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ ആ​യി​രി​ക്കും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​യ​രു​ക. വെ​റു​മൊ​രു ട​വ​ർ മാ​ത്രം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ശേ​ഷം വി​ക​സി​ച്ച ദു​ബൈ​യെ​പ്പോ​ലെ ബി​സി​ന​സ്, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ഗ​വേ​ഷ​ണം, സം​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഒ​രു നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലൊ​രി​ട​ത്തും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു ബൃ​ഹ​ദ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്ല. അ​റേ​ബ്യ, യൂ​റോ​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച ന​ഗ​ര​മാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന് ഒ​രു അം​ഗീ​കാ​ര​വും പ്ര​ശ​സ്തി​യും ന​ൽ​കി. മ​റ്റു ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ക​സി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ പ്രൗ​ഢി​ക്ക് ഇ​ടി​വ് സം​ഭ​വി​ച്ചു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ പൈ​തൃ​കം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും ഈ ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വു​ണ്ടെ​ന്നും ലോ​ക​ത്തി​ന് കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഹൈ​ലൈ​റ്റി​ന്റെ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ് കൂ​ടി​യാ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ. ഐ.​ടി, ഫി​നാ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​വ​രെ യു​വ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ​ലോ​ഞ്ച്പാ​ഡ് കൂ​ടി​യാ​കും ​ഡ​ബ്ല്യു.​ടി.​സി ഒ​രു​ക്കു​ക. ഹൈ​ലൈ​റ്റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച കൂ​ടി​യാ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​ക്കോ​ണ​മി, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം എ​ന്നീ സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. അ​ത് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ദൗ​ത്യം കൂ​ടി​യാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ടാ​ണ് ഹൈ​ലൈ​റ്റി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും കി​ത​പ്പു​മെ​ല്ലാം ക​ണ്ടു. ഹൈ​ലൈ​റ്റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കൊ​പ്പം​നി​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ പ്രൊ​ജ​ക്ടി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഒ​രു ബി​സി​ന​സ് സോ​ൺ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഭാ​വി കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    News Summary - Business heritage will be restored
