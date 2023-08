യു.പി.ഐ ലൈറ്റ് വഴി 500 രൂപ വരെ ​കൈമാറാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മും​ബൈ​: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും യു.​പി.​ഐ ലൈ​റ്റ് വ​ഴി ന​ട​ത്താ​വു​ന്ന പ​ണ​മി​ട​പാ​ടി​ന്റെ പ​രി​ധി​യു​യ​ർ​ത്തി റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് (ആ​ർ.​ബി.​ഐ). ഒ​രു ദി​വ​സം ന​ട​ത്താ​വു​ന്ന ഇ​ട​പാ​ട് 200 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 500 രൂ​പ​യാ​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. പി​ൻ ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ ചെ​റി​യ തു​ക​ക​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് യു.​പി.​ഐ ലൈ​റ്റ്. ഗൂ​ഗ്ൾ​പേ, പേ​ടി.​എം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​പ്പു​ക​ളു​​ടെ വാ​ല​റ്റി​ലേ​ക്ക് പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും പി​ൻ ന​മ്പ​റി​ല്ലാ​തെ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​മാ​ണ് യു.​പി.​ഐ ലൈ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. 2000 രൂ​പ വ​രെ വാ​ല​റ്റി​ൽ നി​​ക്ഷേ​പി​ക്കാം. യു.​പി.​ഐ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തേ​ടാ​നും ആ​ർ.​ബി.​ഐ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. Show Full Article

You can transfer up to Rs.500 through UPI Lite